Bakan Soylu: Ayaklarının altında halı olsak da borçlarını ödeyemeyiz

19 Nisan 2019’da Hakkari’de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Erhan Çiyapul (22) adına Iğdır’ın Aralık ilçesinde Valilik koordinesinde Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, şehidin annesi Güzel Çiyapul ve hayırseverlerin katkılarıyla yapılan "Şehit Er Erhan Çiyapul Camii ve Kur’an Kursu" törenle açıldı. Açılışa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bir annenin, ailenin şehit evladının hatırına diktiği, herkesin bir taraftan emek verdiği cami ve Kur’an kursunun açılışına katılmaktan gurur duyuyorum" dedi.

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"Şehit annemizin ’Bu camiyi bakan gelirse beraber açalım’ demesi bizim için bir talimattır diyen Soylu, “Biz şehit ailelerimize, gazilerimize, şehit annelerimize ne yapsak onların borcunu ödeyemeyiz. Ayaklarının altında halı olsak da borçlarını ödeyemeyiz" diye konuştu.

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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Erhan Çiyapul



Amaçlarının yalnızca vatana değil tüm coğrafyaya huzur, kardeşlik, barış ve birlik getirmek olduğunu belirten Soylu, “Her halimizde büyük bir milletiz. Annemizle, atamızla, büyüklerimizin bize bıraktığı emanet, medeniyet ve gelenekle, ezanımızla, ay yıldızlı bayrağımızla, omuz omuza camilerde durma halimizle, biz milletimizin bir ferdinin karşı karşıya kaldığı sıkıntıda yüreğimizin üzülmesiyle, düğünlerimizde, toylarımızda büyük bir milletiz. Asaletli, hasreti büyük ve Allah’a şükür büyüğünü, küçüğünü, dinini, inancını, milletini bilen ve emanetler bırakan büyük bir milletiz. Bir rüya ile devlet kuran ve cami inşa eden, karakterini kaybetmeyen büyük bir milletiz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin, bizi sizlere mahcup etmesin. Allah çocuklarımıza, gelecek nesillerimize sadece kendi yurdumuza ve vatanımıza değil etrafımızdaki bütün coğrafyaya huzur, kardeşlik, barış ve birlik getirmeyi nasip etsin. Bütün duamız budur. Bir taraftan camilerimiz, okullarımız, yollarımız, köprülerimiz, barajlarımız ve havalimanlarımız. Bir millet olarak büyüyor ve yükseliyoruz. Yükselmeye devam edeceğiz ama yükselirken aile yapımızı, ahlakımızı, medeniyetimizi, anne baba sevdamızı ve bize bırakılan bu medeniyeti unutmadan yükseliyoruz. Bizden sonraki nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakacağız. Sadece kendi topraklarımız için değil etraftaki topraklar için de. Hep birlikte yapacağımız çok iş ve atacağımız adımlar var" ifadesini kullandı.

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Şehidin annesi Güzel Çiyapul ise, Vali Sarıibrahim’e oğlunun Kur’an okumayı çok istediğini ve Kur’an kursu açma niyetini aktardığını belirterek, “Allah herkesten razı olsun. Bakanım da benim için geldi, çok memnun oldum. Bana birçok gurur duydurdunuz. Bir Erhan’ı kaybettim ama bin Erhan’ım var ama acım dinmiyor, gözyaşım kurumuyor" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek caminin ve kursun açılışı yapıldı. Açılışa Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Bakan Soylu, açılışın ardından Aralık ilçesinde esnaf ziyareti yaparak, vatandaşlarla sohbet etti. Soylu, daha sonra Erzurum’a geçti.