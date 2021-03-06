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IĞDIR

Bakan Soylu: Görevlendirme sonrası Iğdır'da kaynaklar iyi kullanılıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesi'nin bütçesini paylaştı. Bakan Soylu, "Kaynaklar iyi kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

Bakan Soylu, Twitter hesabından Iğdır Belediyesi'nin görevlendirme öncesi ve sonrası bütçe gelir ve giderlerine ilişkin tablo paylaştı.

Soylu, "Kaynaklar iyi kullanılıyor. Tüm gelirler arttı. Tüm giderler azaldı. Borç ödendi. Yatırım arttı. Tebrikler Iğdır." ifadesini kullandı.

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"Toplam borç azaldı"

Belediyenin, görevlendirme öncesi 1 Ocak-14 Mayıs 2020'deki ile görevlendirme sonrası 15 Ağustos-31 Aralık 2020'deki bütçe gelir ve giderlerinin ayrıntılı karşılaştırmasının bulunduğu tabloda, bütçe gelirlerinin arttığı (İller Bankası hariç), vergi gelirleri ile su ve çeşitli gelirlerin yükseldiği, harcamaların düştüğü ve toplam borcun azaldığı bilgisi yer aldı.

HDP'li Akkuş, "PKK'ya üye olmak suçundan" görevden alınmıştı

HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak, terör örgütüne üye olmak, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından dolayı İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yılın mayıs ayında görevinden alınmıştı.

Iğdır Belediye Başkanvekilliği’ne Iğdır Valisi Enver Ünlü kayyum olarak atanmıştı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde konuştu. HDP saflarına dönerek kayyum atanan belediyelerde görev yapan belediye başkanlarının 694 yıl 1010 ay hapis cezası aldıklarını belirten Soylu, ''Ohh paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor ohh, bu da size kapak olsun'' ifadelerini kullandı.

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