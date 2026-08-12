Booking yasa teklifi Meclis'te
AK Parti'nin hazırlayıp Meclis'e sunduğu 10 maddelik kanun teklifiyle, Türkiye'de otel ve turizm amaçlı konutların internet üzerinden pazarlanmasına aracılık eden platformlara izin, vergi ve temsilcilik şartları getiriliyor. Platformlardan 5 milyon lira izin bedeli alınacak. Belge iki yıl geçerli olacak ve başka bir platforma devredilemeyecek. Tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Cumhurbaşkanı belirlenen tutarı iki kat artırabilecek veya yarısına kadar indirebilecek. Türkiye'de temsilci bulundurmaları ve turizm payı ödemeleri zorunlu olacak. Konaklama işletmelerinden alınan komisyon ise yüzde 17 ile sınırlandırılacak.
TURİZM PAYI ÖDEYECEKLER
Yabancı platformlar, turizm payı ödeyecek şirketler arasına alınacak. Turizm belgeli otellerin internet üzerinden satışına aracılık edebilecekler. Uçak bileti de satabilecekler. Araç kiralama hizmetleri de Ticaret Bakanlığı'nca verilecek. Kurallara uymayan platformlara para cezası uygulanabilecek.
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