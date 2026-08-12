Booking yasa teklifi Meclis'te

Yunan'ın korktuğu başına geldi: Türkiye KIZILELMA ile Avrupa ordularının kalbine giriyor

BAYKAR ile İtalyan savunma devi Leonardo arasındaki stratejik ortaklık, Türk savunma teknolojilerinin Avrupa'daki etkisini yeni bir aşamaya taşıdı. Bayraktar TB3'ün İtalya merkezli yeni versiyonu Astore Levante'nin Avrupa vitrinine çıkması Yunan basınında geniş yankı bulurken, gözler şimdi KIZILELMA'ya çevrildi. Yunan basınında yer alan değerlendirmelerde, BAYKAR-Leonardo ortaklığının yalnızca ticari bir girişim olmadığı, Türkiye'nin Avrupa savunma ekosistemindeki konumunu güçlendiren stratejik bir hamle olduğu öne sürüldü.İki ülke işbirliğinin KIZILELMA'ya kadar uzandığını, bu sisteme karşı Avrupa'nın zaten ilgili olduğundan bahseden Yunan basını, Avrupa savunma sanayisinin Türkiye ile olan işbirliğinin Yunanistan için stratejik bir canavara dönüştüğünü belirterek Ankara'nın Avrupa ordularının kalbine kadar girmeyi başardığını kaydetti.