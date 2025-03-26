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Can Ataklı hakkında soruşturma: 'Devlet Bahçeli entübe edildi' demişti

Can Ataklı hakkında soruşturma: 'Devlet Bahçeli entübe edildi' demişti

14:5826/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Can Ataklı'nın asılsız iddiasına DMM'den açıklama yapılmıştı.
Can Ataklı'nın asılsız iddiasına DMM'den açıklama yapılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 25.03.2025 tarihinde sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli hakkında entübe edildiği yönünde paylaşım yapan ve paylaşımı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından manipüle nitelikli haber olarak tanımlanan Can Ataklı hakkında Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır.”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında entübe edildiği yönünde manipülatif paylaşım yapan Can Ataklı hakkında Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan re’sen soruşturma başlatıldı.

Ne olmuştu?

CHP yandaşı Can Ataklı'nın, "Devlet Bahçeli entübe edildi" iddiasının ardından DMM'nin sosyal medya hesabından açıklama yapılmış ve şu ifadelere yer verilmişti:
"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir.
Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

#Can Ataklı
#Devlet Bahçeli
#Yalan haber

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