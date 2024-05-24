Cezaevinden firar eden ve 32 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Son dönemde canlanan otomotiv piyasasında bir yandan da ‘karakutu’ hareketliliği yaşanmaya başladı. Avrupa’da temmuzdan itibaren maliyeti 1.500 ila 3 bin dolar arasında olan karakutuların takılması zorunlu olacak. Avrupa pazarından araç alan Türkiye'deki bayiler ek maliyetle karşılaşmamak için kampanya başlattı.