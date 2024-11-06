Cezayirli boksör erkek çıktı: Madalyası alınabilir

2024 Paris Olimpiyatları’nda kadınlar boks dalında altın madalya kazanan Cezayirli boksör Imane Khelif'in cinsiyet kimliği, sızdırılan bir sağlık raporuyla gündeme geldi. Kadın kategorisinde yarışan boksörün erkek olduğu ortaya çıktı. Fransız gazeteci Djaffar Ait Aoudia tarafından elde edilen ve kamuoyuna yansıyan rapora göre, Khelif'in XY kromozomları bulunuyor. Bu durumun, 5-alfa redüktaz yetmezliği adı verilen bir hastalığa işaret ettiği belirtiliyor. Raporda Khelif'in rahminin bulunmadığı ortaya çıktı.