Cezayirli boksör erkek çıktı: Madalyası alınabilir

2024 Paris Olimpiyatları’nda kadınlar boks dalında altın madalya kazanan Cezayirli boksör Imane Khelif'in erkek olduğunu doğrulayan sağlık raporu ortaya çıktı. Khelif'in olimpiyatlara kabul edilmesi tartışmalara yol açmıştı.
2024 Paris Olimpiyatları’nda kadınlar boks dalında altın madalya kazanan Cezayirli boksör Imane Khelif'in cinsiyet kimliği, sızdırılan bir sağlık raporuyla gündeme geldi. Kadın kategorisinde yarışan boksörün erkek olduğu ortaya çıktı. Fransız gazeteci Djaffar Ait Aoudia tarafından elde edilen ve kamuoyuna yansıyan rapora göre, Khelif'in XY kromozomları bulunuyor. Bu durumun, 5-alfa redüktaz yetmezliği adı verilen bir hastalığa işaret ettiği belirtiliyor. Raporda Khelif'in rahminin bulunmadığı ortaya çıktı.
Olimpiyat madalyası alınabilir
Cezayirli boksör, tüm tartışmaların gölgesinde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olmuştu. Olimpiyat Oyunları’nda çeyrek finalde, Kleif karşısında 46 saniyede havlu atan İtalyan boksör Angela Carini dizlerinin üzerine çöküp ağlamıştı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi çıkan belgeyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ortaya çıkan belge sonrası Khelif'in madalyasının geri alınmasına yönelik başvuru yapılabileceği değerlendiriliyor.