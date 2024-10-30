Milli Taekwondocu Mertcan Dolmacı Olimpiyat hedefine odaklandı

Milli Taekwondo Sporcusu Mertcan Dolmacı, Amerika'da Olimpiyat hedefine odaklandı.





Milli takım sporcusu ve taekwondo koçu Mertcan Dolmacı, kariyerini ileriye taşımak için Kanada'dan Amerika'ya yerleşti. Hem sporcu hem de eğitmen olarak aktif bir şekilde çalışan Dolmacı, aynı zamanda personal trainer olarak da çocuklara ve yetişkinlere yönelik birebir ve çevrimiçi dersler veriyor.





Taekwondo antrenmanlarını kullanarak bireylerin formda kalmalarına yardımcı olan Dolmacı, Amerika’daki taekwondo uygulamalarının kariyerine büyük katkı sağladığını belirtiyor.





2028 Olimpiyat Hedefi

2028 Los Angeles Olimpiyatları’nda madalya kazanmayı hedefleyen Mertcan Dolmacı, hazırlık sürecine yoğun bir şekilde devam ediyor. Dolmacı, "Olimpiyatlar, her sporcunun hayalidir. Şu an düzenli antrenman yapıyorum ve Şubat ayında düzenlenecek USA ve Kanada Open turnuvaları ile sezonu açacağım," diye belirtti.

Önemli Müsabakalarda Hakemlik ve Jüri Deneyimi

Mertcan Dolmacı, taekwondo alanında hem sporcu hem de jüri olarak önemli tecrübeler edinmiş bir isim. Brooklyn Bölgesel Şampiyonası ve Showtime Rumble Series 5 gibi prestijli etkinliklerde jüri olarak görev aldı. Bu deneyimler, Dolmacı’nın taekwondo camiasındaki yerini güçlendirirken, ona sporu farklı bir perspektiften değerlendirme fırsatı sundu. Özellikle jüri rolünde adil ve objektif olmanın önemine dikkat çeken Dolmacı, bu pozisyonun sporculuk kariyerine büyük katkı sağladığını belirtiyor.





Gelecek Vizyonu: Olimpiyat Madalyası ve Dijital Taekwondo Eğitimleri

Dolmacı, yalnızca kendi spor kariyerini geliştirmekle kalmayıp, genç sporculara da yol göstererek onların gelişiminde rol oynamak istiyor. Dijital platformlar üzerinden taekwondo eğitim programları sunarak, bu sporu daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen Dolmacı, aynı zamanda uluslararası turnuvalarda da aktif rol almayı planlıyor. “Kendi tecrübelerimi genç sporculara aktararak onları olimpiyat seviyesine taşımak benim en büyük hedefim,” diyen Dolmacı, spor dünyasına hem ulusal hem de uluslararası düzeyde katkı sağlamak istiyor.



































