Görme engelli haltercilerimiz madalyaya doymuyor: 33 oldu

Yeni Şafak, geride kalan 30 yıllık dönemde Türk sporunun tarihi başarılarına tanıklık etti. Futboldan basketbola, voleyboldan güreşe birçok dalda takımlarımızın heyecanlarına, mücadelelerine, sevinçlerine, hüzünlerine ortak oldu. Milli takımlarımızın, kulüplerimizin, ferdi sporcularımızın sportif başarılarını en doğru ve en güzel şekilde okuyucularına aktararak tarihe not düştü.