Sporda Türkiye’nin altın yılları

Engin Albayrak

Yeni Şafak’ın yayın hayatında olduğu 30 yıllık dönemde Türk sporu birçok organizasyonda tarihi başarılara imza attı. Yeni Şafak, milli sporcularımızın yaşattığı gururu sayfalarına taşıdı.

MİLLİLERİMİZ DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ

2000'de Galatasaray'ın UEFA Kupası şampiyonluğu ve ardından UEFA Süper Kupası’nı kazanması, tüm dünyada büyük yankı uyandırırken, o tarihte Yeni Şafak "Türkiye sizinle gurur duyuyor" manşetiyle çıktı. A Milli Takım da yakaladığı efsanevi jenerasyonla Japonya ve Güney Kore ortaklığında düzenlenen 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olarak tarih yazdı. Yeni Şafak "İnancın Zaferi" manşetiyle Türkiye'nin heyecanını sayfalarına yansıttı. A Milli Takımı’nın 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki üçüncülüğünden sonra 2024 Avrupa Şampiyonası’nda da çeyrek final görmesi bizler için gurur vesilesi oldu.





BASKETBOLA 12 DEV ADAM ETKİSİ

Basketbolda da bir Türkiye gerçeği vardı. 2001'de Türkiye'de organize edilen Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinciliği elde ettik. 2010'da yine ülkemizdeki Dünya Basketbol Şampiyonası'nda finalde ikincilikle yetindik. Kadın Milli Takımı ise 2011’de Avrupa üçüncüsü oldu. 2017 THY Euroleague Final Four'unda Fenerbahçe şampiyon olarak çok büyük bir başarı kazandı. 2021 ve 2022 yıllarında da Anadolu Efes, THY Euroleague şampiyonluğuna uzandı.





VOLEYBOLDA GUİNNES REKORLARI

Kadınlar voleybolda A Milli Voleybol Takımı, 2023 yılında kazandığı 3 şampiyonlukla dünyanın zirvesine yerleşti. Yeni Şafak Sultanlar'ın başarısını manşetine taşıdı.





HALTER VE GÜREŞTE ŞAMPİYONLUKLAR

"Cep Herkülü" lakaplı Naim Süleymanoğlu, 1988 Seul, 1992 Barselona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları’nda altın madalya kazandı. Bu başarısıyla 3 farklı olimpiyatta altın madalya kazanan ilk halterci oldu. Naim, kariyeri boyunca toplam 46 dünya rekoru kırdı. Olimpiyatlarda en çok madalya kazandığımız branş olan güreşçilerimiz son dönemlerde de tarih yazdı. Hamza Yerlikaya, 1996 Atlanta ve 2000 Sydney Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanarak dünya güreşine ‘Asrın güreşçisi’ olarak adını yazdırdı.Taha Akgül ise 2016 Rio Olimpiyatları’nda altın madalya kazanırken, 2020 ve 2024’te 2 de bronz madalya kazandı.Grekoromen stilde Rıza Kayaalp ise 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile tarihe geçen bir diğer isim oldu. Kayaalp, 14 Avrupa ve 10 dünya şampiyonluğuyla da dünya güreş tarihine geçti. Son 30 yılda kazanılan birçok madalya ile spor tarihimizi başarılarla doldurduk





“ENGELSİZ” KAHRAMANLAR

Tekvandoda Nafia Kuş, 2018 Avrupa Şampiyonası ve 2023 Dünya Şampiyonası’nda altın madalya alarak Türkiye’yi gururlandırdı. Cimnastikte Ayşe Begüm Onbaşı, 2016 yılında 15-17 yaş kategorisinde ve 2021’de büyüklerde dünya şampiyonu oldu. Adem Asil, dünya ve Avrupa şampiyonu oldu. Deniz Selin Ünlüdağ, Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda kılıç kategorisinde altın madalya alarak Türk eskrim tarihinde kadınlarda ilk kez bu başarıya ulaşan sporcu olarak tarihe geçti.Motosiklette Kenan Sofuoğlu, 2021'de SüperSport Dünya klasmanında şampiyon oldu.





“ENGELSİZ” KAHRAMANLAR

Engelli sporlarında da Türk sporcuları tarih yazdı. Ampute Milli Takımı, 2017 ve 2021 yıllarında üst üste iki kez Avrupa şampiyonluğu kazandı. 2022 yılında Türkiye'de düzenlenen turnuvada koleksiyonuna Dünya Kupası’nı da eklemeyi başardı.Kadın Golbol Milli Takımı ise son 3 paralimpik oyunlarını şampiyon bitirerek tarihe geçti.Türkiye’ye 2016 Rio Paralimpik Oyunları’nda altın madalya kazandıran Nazmiye Muslu Muratlı, halterde 104 kilo kaldırarak dünya rekorunu kıran ve aynı zamanda üst üste altın madalya kazanan ilk Türk Paralimpik sporcu oldu.











