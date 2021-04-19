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Gündem CHPli vekil Yavuzyılmazın Enerji Bakan Yardımcısını hedef alan iddiası asılsız çıktı
KARABÜK

CHP’li vekil Yavuzyılmaz’ın Enerji Bakan Yardımcısını hedef alan iddiası asılsız çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın kendisini hedef alan sözlerine cevap verdi. Bayraktar, "Kardemir ve bağlı ortaklıklarındaki görevlerimi bahsedildiğinin aksine hiçbir ücret almadan yürütüyorum" dedi.

Haber Merkezi İHA
CHP’li vekil Yavuzyılmaz’ın Enerji Bakan Yardımcısını hedef alan iddiası asılsız çıktı
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar’ın KARDEMİR ve KARDÖKMAK Yönetim Kurulu Başkanlığındaki görevleri ile birlikte 77 bin 140 TL aldığını iddia etmişti.

Milletvekili Yavuzyılmaz’ı yalanlayan KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar iddialara sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

"Hiçbir ücret almadan yürütüyorum"

KARDEMİR’i ülkenin en stratejik şirketlerinden biri olarak gördüğünü ve bu istikamette çalıştıklarını ifade eden Bayraktar, “KARDEMİR ve bağlı ortaklıklarındaki görevlerimi bahsedildiğinin aksine hiçbir ücret almadan yürütüyorum” dedi.

Göreve geldikleri günden bugüne kadar yaklaşık 6 ay içinde işçi ve tüm çalışanların şartlarını iyileştirdiklerini kaydeden Bayraktar, “Bu süre zarfında KARDEMİR hisseleri de yüzde 140 oranında değer kazanarak tarihi boyunca gördüğü en yüksek değerine ulaştı” ifadelerini kullandı.

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