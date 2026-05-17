CHP’li vekiller Özel'i yalnız bıraktı

CHP’de, yolsuzluk suçlamaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın ifadelerinin ardından başlayan tartışmalar sürüyor. Parti kulislerinde, milletvekillerinin konuya ilişkin sessiz kalması dikkat çekiyor. Milletvekillerinin büyük bölümünün konuya ilişkin açıklama yapmaması “bilinçli bir mesafe” olarak yorumlanıyor.

YEREL YÖNETİCİLER ÇOK ETKİN OLDU

Parti içi kaynaklardan edinilen bilgilere göre, CHP’li milletvekilleri uzun süredir yerel yöneticilerin parti yönetimi üzerindeki etkisinden rahatsızlık duyuyordu. Özellikle son dönemde Genel Başkan Özgür Özel ile görevinden uzaklaştırılan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun etkisiyle belediye başkanlarının parti politikalarında daha belirleyici hale geldiği değerlendirmeleri yapılıyor. Bu durumun, milletvekilleri ve parti örgütünü geri planda bıraktığı ifade ediliyor. Son aylarda bu durum yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla başlatılan operasyonlarla birlikte iyice gün yüzüne çıktı. Bu nedenle de milletvekilleri rahatsızlıklarını Özel’e ve parti kurmaylarına daha sık iletmeye başladı. Buna rağmen vekillerin çoğunluğu tatmin edici karşılıklar alamadı.

SESSİZLİĞİN NEDENİ

Kaynaklara göre, parti içindeki tepkisizliğin temel nedeni olarak bu durum gösteriliyor: “Yalım ve Böcek hakkındaki iddiaların uzunca zamandır bilinmesine ve çözülmesinin istenmesine rağmen Özel bu uyarılara kulak tıkadı. Son ana kadar bu iki isme vekillerden daha fazla güvendi. Bugün de Özel ve CHP hakkında Yalım ve Böcek’in ifadeleri üzerinden başlayan tartışmalara milletvekilleri bu yüzden dahil olmuyor.”

İDDİALAR UZUN SÜREDİR KONUŞULUYORDU

Kulislerde konuşulanlara göre, “Milletvekillerinin önemli bir kısmı bu nedenle Özgür Özel’i Böcek ve Yalım’a ilişkin tartışmalarda yalnız bıraktı.” Parti içinde, iki isim hakkındaki iddiaların uzun süredir konuşulduğu ve bazı vekiller tarafından yönetime iletildiği ancak gerekli adımların atılmadığı görüşü hakim.

VEKİLLER SAVUNMUYOR

CHP kulislerinde, belediyelere dönük yargı süreçlerinde sıkça ifade edilen “siyasetin finansmanı” meselesi ve “belediyelerle kurulan ilişkiler üzerinden yürüyen soruşturmaların ardından birçok milletvekilinin kamuoyu önünde savunma yapmaktan kaçındığı” belirtiliyor. Parti içinde ayrıca Özkan Yalım’ın milletvekilliği döneminden bu yana CHP’de tam destek görmediği, Muhittin Böcek ve ailesine ilişkin bazı tartışmaların ise uzun süredir Ankara kulislerinde konuşulduğu ifade ediliyor.







