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Gündem Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı Suya elektrik vererek illegal yollarla balık tutanlar var
IĞDIR

Iğdır haberleri: Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı: Suya elektrik vererek illegal yollarla balık tutanlar var

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı: Suya elektrik vererek illegal yollarla balık tutanlar var

Ağrı Dağı’nın doğu eteklerinden çıkan ve Aras Nehri’nin bir kolu olan Karasu Çayı’nda çıplak elle balık tutan vatandaş görenler şaşkına döndü. Doğaya saygılı şekilde avlandığını dile getiren Suat Çetindere, “Balık tutmayı zaman geçirmek ve hobi amaçlı yapıyorum. Gayet memnunum hayatımdan. Suya elektrik vererek illegal yollarla balık tutanlar var. Devletimiz bunlara göz açtırmasın” dedi.

Haber Merkezi İHA
Karasu Çayı’nda olta ile balık tutmak mümkün değilken, Suat Çetindere isimli vatandaş çıplak elle balık avlıyor.
Karasu Çayı’nda olta ile balık tutmak mümkün değilken, Suat Çetindere isimli vatandaş çıplak elle balık avlıyor.

Amatör balıkçılar, Iğdır’ın Aralık ilçesinde bulunan Aras Nehri ve Karasu Çayı’nda balık tutarak günlerini geçiriyor. Balık tutmayı hobi haline getiren yöre halkı, balık tutmak için hafta sonunu iple çekiyor. Karasu Çayı’nda bulunan ve yöre halkı tarafından ’Lakka’ olarak bilinen yayın balığını tutmak için amatör balıkçılar adeta birbirleriyle yarışıyor.

Karasu Çayı’nda olta ile balık tutmak mümkün değilken, Suat Çetindere isimli vatandaş çıplak elle balık avlıyor. Nefesini tutarak suyun altına dalan Çetindere, kenarda bulunan sazlık ve çalı diplerindeki balıkları çıplak elle avlayarak kendisini bekleyen arkadaşlarını adeta sevince boğuyor.

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Karasu Çayı’nda olta ile balık tutmak mümkün değilken, Suat Çetindere isimli vatandaş çıplak elle balık avlıyor.

Evli ve iki çocuk babası olduğunu belirten Suat Çetindere, “Iğdır’ın Aralık ilçesinde yaşıyorum. Evliyim ve iki çocuğum var. Balık tutmayı küçük yaşta öğrendim. Genelde eş dostla gider, balıkları elimle tutarım. Ufak tefek ve karnında yumurtası olan balıkları asla tutmam” dedi.

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Karasu Çayı’nda olta ile balık tutmak mümkün değilken, Suat Çetindere isimli vatandaş çıplak elle balık avlıyor.

“Doğaya saygılı avlanırım”

Doğaya saygılı şekilde avlandığını dile getiren Çetindere, “Balık tutmayı zaman geçirmek ve hobi amaçlı yapıyorum. Gayet memnunum hayatımdan. Suya elektrik vererek illegal yollarla balık tutanlar var. Devletimiz bunlara göz açtırmasın” şeklinde konuştu.

Karasu Çayı’nda olta ile balık tutmak mümkün değilken, Suat Çetindere isimli vatandaş çıplak elle balık avlıyor.

Güzel bir av gerçekleştiğini de belirten Suat Çetindere, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Yiyeceğimiz kadar avladık çok şükür fazlasına gerek yok. Benim bu yeteneğim Allah vergisi. Kurban olduğum Allah bana yetenek vermiş, ben de kullanıyorum. Doğaya ve balıklara zarar vermeden avlanıyorum. Tuttuğum bu balık türü sarı sazandır. Yöre halkı bu balığa kızıl ala der. Bu yörede bulunan en tatlı balık türü ve lezzetli bir balıktır.”
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