Cumhurbaşkanı Erdoğan Engelli Memurlar Ataması programında konuştu: Faiz, döviz ve enflasyon prangasını söküp atacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Engelli Memurlar Ataması programında konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan Engelli Memur Atama Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/RkZGwjpjFX — Yeni Şafak (@yenisafak) February 17, 2022

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugün atamasını yapacağımız 2 bin 927 engelli kardeşimize işlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Bu atamayla birlikte kamudaki engelli sayımız 66 bine yükselmiş olacak. Son 19 yılda kamuda istihdam edilen engelli sayısı 192 bine dayandı. Yeter ki fikirler engelli olmasın, onun dışındaki tüm engelleri aşacak güce sahibiz.

Geçmişte yaşadığımız pek çok sıkıntı gibi engelli vatandaşlarımızın hangi yokluklar vicdan yaralayıcı görüntüler içinde hayatını sürdürdüğünü çabuk unuttuk. Bu ülkede evinin kilitli kapısının ardında, zincirle iple bir yere bağlanıp kendi evinin içinde dahi hayata karışmasına izin verilmeyen engelliler vardı. Herhangi bir ailede engelli birey olmasının o ilenin hayatının kararması anlamına geldiği dönemler yaşadık.

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Hükümete geldiğimizde ülkemizin her kesimi gibi engellilerimizi de beklenti içinde bulduk ve hemen işe koyulduk. Öncelikle engelli bireylerin maddi yüklerini ortadan kaldıracak tedbirler aldık. Engellilerin kendi aileleri yanında hizmet almasını sağladık. Engelli yaşam merkezleri, umut evleri gibi uygulamaları biz devreye aldık. Evde bakım yardımı alan engelli sayısı 535 bin 730'a ulaştı.

Sadece eğitimle kalmadık pek çok yerde erişilebilirliği sağladık. Ücretsiz ulaşım uygulamasını hayata geçirdik.

Şimdi de hazırladığımız 2030 Engelsiz Vizyon Belgesiyle tüm çalışmaları daha ileriye taşımayı temin etmeyi hedefliyoruz. Çünkü biz her vatandaşımız gibi engelli kardeşlerimizi de Allah için seviyor ve hizmet veriyoruz. Niyet halis hayır olunca akıbet de ona göre tecelli ediyor.

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EKONOMİ MESAJI

Ülkelerin ve milletlerin tarihlerinde dönüm noktaları vardır. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Anadolu'da yükselttiğimiz TC bayrağı böyle bir dönüm noktasıydı. Şimdi de yeni bir tarihi hamlenin hazırlıkları içerisindeyiz. Biz ülkemizin hamlık dönemini geride bırakıp pişme dönemine geçirmek için son aşamadayız. Bizim için bu dönem ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına ulaşma, 2023 vizyonumuz kilitlenme sürecidir. Çok bedel ödedik çok fedakarlık yaptık. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik.

Elbette bizim yaşadığımız sıkıntılar var. Nice saldırıları göğüslemiş bir ülke olarak tüm sıkıntıların üstesinden geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

'FAİZ, ENFLASYON DÖVİZ PRANGASINI PARÇALAYIP ATACAĞIZ'