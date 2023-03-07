Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi Leyle-i Berat’ tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Berat Gecesini tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "
Bu gecenin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum
" ifadelerine yer verdi.
Erdoğan'ın paylaşımının tam metni şöyle:
"Milletimizin ve tüm İslam âleminin, bu gece idrak ettiğimiz,
Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi Leyle-i Berat’ını tebrik ediyorum
. Bu mübarek gecenin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum."
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Berat Gecesi
#Tebrik paylaşımı
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