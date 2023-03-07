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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi Leyle-i Berat’ tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Berat Gecesini tebrik etti. "Milletimizin ve tüm İslam âleminin, bu gece idrak ettiğimiz, Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi Leyle-i Berat’ını tebrik ediyorum." diyen Erdoğan, paylaşımında "Bu mübarek gecenin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
00:10 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Berat Gecesini tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "
Bu gecenin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum
" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın paylaşımının tam metni şöyle:

"Milletimizin ve tüm İslam âleminin, bu gece idrak ettiğimiz,
Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi Leyle-i Berat’ını tebrik ediyorum
. Bu mübarek gecenin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum."



#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Berat Gecesi
#Tebrik paylaşımı
1 saat önce
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