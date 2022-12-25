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IĞDIR

Dilucu Sınır Kapısı'nda IMEI yoğunluğu

Kayıt dışı cep telefonlarını, 2023 yılında daha yüksek kayıt ücreti ödemeyerek kayıt altına almak isteyenler, Iğdır'daki Dilucu Sınır Kapısı'nda IMEI alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

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Dilucu Sınır Kapısında IMEI yoğunluğu
Iğdır

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Yeniden Değerleme Oranı sonrası, yurt dışından getirilen telefonların kayıt edilmesi için alınan IMEI kayıt ücretinin ne kadar olacağı belli oldu.

TÜİK verilerine göre, 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 oldu. 2023 IMEI harcına da aynı oranda zam gelecek.

2023 IMEI kayıt ücreti

Şu andaki IMEI kayıt ücreti 2 bin 732 TL iken yeniden değerleme oranında değişiklik yapılmazsa, 2023 yılında IMEI kayıt ücretinin 6 bin 091 TL, yurt dışı çıkış harcının ise 300 lira olması bekleniyor.

Dilucu Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluştu

Türkiye dışından getirdikleri telefonu kullanabilmeleri için IMEI kaydını yaptırması gerekenler, 2023 yılında daha yüksek kayıt ücreti bedeli ödememek için Azerbaycan'ı Türkiye’ye bağlayan Dilucu Sınır Kapısı'nda, uzun kuyruklar oluşturdu.

İzdihamına neden oldu

Özellikle; Ardahan, Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan gibi yakın illerden Iğdır’a gelenler, Aralık ilçesindeki Dilucu Sınır Kapısı'nda, IMEI alarak telefonlarını kayıt altına aldırmak isteyenlerin izdihamına neden oldu.

Iğdır'dan Azerbaycan'a açılan Dilucu Sınır Kapısı'ndan 150 TL ödeyerek giriş çıkış yapanlar, gümrük çalışanlarını zor durumda bıraktı.

DHA'nın haberine göre; Türkiye'ye tekrar giriş yapanlar, bu kez Vergi Dairesi veya postaneye gidip cep telefonuna IMEI alarak kayıt altına aldırıyor.

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