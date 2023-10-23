Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çocuklarımızı Kur'an-ı Kerim'e göre yetiştirmemiz lazım

Caminin yapımına öncülük eden Cidde Başkonsolosluğu eski basın ataşesi Bahattin Akyön yaptığı konuşmada, "Allah'ın izniyle biz bir yola çıkmıştık. Bu yolculukta 2012 yılında yolumuz Mekke-i Mükerremeye düştü. Şu anda burada büyüklerimin de bulunduğu masada bir dua ettik. 'Ya Rabbi senin ismi şerifini semaya aksettirecek bir mescidin bir külliyenin yapılması için bize yardım eyle' diye ve biz o duanın tecelliyatı olarak bugün burada bu açılışı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"Bu duygu selinin Peygamberimizi yakından tanımaya, anlamaya, yaşantısını örnek almaya, söylediklerini benimsemeye, bunları hayata yansıtmaya teşvik etti. Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerimiz devam ediyor. Allah, Peygamber Efendimizi alemlere rahmet olarak gönderdi. İşte onun alemlere rahmet olarak gönderilişi, yani doğumundan vefatına kadar Rabb'ine irtihaline kadar olan o süreci işte burada kutsal emanetler müzesinde gördük. Efendimize olan aşkımız, sevdamız biraz daha arttı. İnşallah burayı ziyaret eden, Peygamber Efendimizin hayatını adeta adım adım izleyerek, ona ümmet olmanın şerefini yaşayacak. Sadece Peygamber efendimizin hayatını işleyen müze değil, Kur'an-ı Kerim... Kur'an-ı Kerim bizim için ne ifade ediyor? Rabb'imizden öğrenelim. 'Kitabı sana insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye indirdik.' Rabb'imiz, peygamber efendimize Kur'an'ı böyle tanıtıyor. Kur'an'ın diriliş amacını böyle anlatıyor, Peygamber Efendimize. Bizlere düşen Kur'an-ı Kerim'in sadece güzel hatlarla yazılmış olanlarına bakmak değil, onun içindeki ilkelere uymaktır. Gençlerimizi, çocuklarımızı, Kur'an-ı Kerim'e göre yetiştirmemiz lazım. Buradan alacağımız en büyük derslerden birisi odur. 'Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.' diyen İslam ve İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un adeta bir dua makamında dile getirdiği bu mısralar hep aklımıza gelecek. Burada ezanlar okunduğu müddetçe, ezanları duyan insanlar gelecekler burada secde ve rüku edecekler. İslami Değerler Külliyesi gibi Anadolu'da pek çok yerin olduğunu ve onlarda zaman içerisinde büyük bir ziyaret mekanı haline geldi. Külliyenin hiçbir zaman boş kalmaması gerekiyor. Nasıl ki taşlarıyla, süslemeleriyle, minareleriyle bu külliyemizi emek vererek yaptıysak, inşallah içini de mamur edelim. İçini de namazlarda garip bırakmayalım. Ezanlar okunduğunda garip bırakmayalım."