Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
Diyarbakır’da vahşet: 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Diyarbakır’da vahşet: 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu

17:5017/05/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Hülya Asar (15) evde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Tabancaya el konulurken, bazı aile üyeleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Korkunç olay, 15 Mayıs’ta ilçeye bağlı kırsal Harabe Mahallesi’nde bir evde meydana geldi. Sabah saatlerinde Hülya Asar’ı yerde hareketsiz halde bulunan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde Asar’ın karnından tabancayla vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Asar’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Tabancaya el konulurken, bazı aile üyeleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Asar’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



#diyarbakır
#cinayet
#emniyet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖSYM duyurdu: e-YÖKDİL 2026/2 sonuçları açıklandı! İngilizce-Sağlık Bilimleri sınav sonuçları sorgulama