Vahşi cinayeti sahte 'WhatsApp' mesajı çözdü: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Maltepe'de 11 Nisan'dan bu yana kayıp olarak aranan İran uyruklu Farkhondeh Ghaem Maghami'nin, Kırşehir'de ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Erkan B.'nin Maghami ile ilişkisi olduğu ve tartıştığı kadını boğduktan sonra cesedi Kırşehir'in Mucur ilçesinde boş bir araziye attığı belirlendi.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar kapsamında Maghami'nin dairesinde inceleme yaptı. Dairede herhangi bir olumsuzluk görmeyen ekipler, apartmanın WhatsApp grubuna Maghami'nin telefon numarasından genellikle sesli mesaj atıldığını ancak 18 Nisan'da 'Tatildeyim' mesajı yazıldığını fark etti. Mesajı şüpheli bulan polis, Maghami'nin son görüştüğü kişinin Erkan B. (49) olduğunu belirledi. Ekipler, çalışmaların devamında Esenyurt'ta yaşayan Erkan B.'nin Maghami ile ilişkisi olduğunu ve 14 Nisan'da evinden alarak Büyükçekmece'de bir restorana gidip birlikte yemek yediklerini tespit etti. Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheli Erkan B'nin ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmediği ancak daha sonra cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.