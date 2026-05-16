Vahşi cinayeti sahte 'WhatsApp' mesajı çözdü: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

18:1716/05/2026, Cumartesi
Cesedi Kırşehir'de bulunan İranlı kadının cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi

İstanbul Maltepe'de 11 Nisan'dan bu yana haber alınamayan İran uyruklu Farkhondeh Ghaem Maghami'nin, sevgilisi Erkan B. tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet, şüphelinin kadının telefonundan apartman grubuna attığı "Tatildeyim" mesajıyla aydınlatılırken olayla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Maltepe'de 11 Nisan'dan bu yana kayıp olarak aranan İran uyruklu Farkhondeh Ghaem Maghami'nin, Kırşehir'de ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Erkan B.'nin Maghami ile ilişkisi olduğu ve tartıştığı kadını boğduktan sonra cesedi Kırşehir'in Mucur ilçesinde boş bir araziye attığı belirlendi.

Maltepe'de yaşayan İran uyruklu Farkhondeh Ghaem Maghami, 11 Nisan'da kaybolmuştu. Maghami'den haber alamayan yakınlarının 12 Mayıs'ta kayıp başvurusunda bulunması üzerine çalışma başlatılmıştı.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar kapsamında Maghami'nin dairesinde inceleme yaptı. Dairede herhangi bir olumsuzluk görmeyen ekipler, apartmanın WhatsApp grubuna Maghami'nin telefon numarasından genellikle sesli mesaj atıldığını ancak 18 Nisan'da 'Tatildeyim' mesajı yazıldığını fark etti. Mesajı şüpheli bulan polis, Maghami'nin son görüştüğü kişinin Erkan B. (49) olduğunu belirledi. Ekipler, çalışmaların devamında Esenyurt'ta yaşayan Erkan B.'nin Maghami ile ilişkisi olduğunu ve 14 Nisan'da evinden alarak Büyükçekmece'de bir restorana gidip birlikte yemek yediklerini tespit etti. Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheli Erkan B'nin ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmediği ancak daha sonra cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Cesedi Kırşehir'de bulundu

Erkan B.'nin, araçta tartıştığı Maghami'yi boğduktan sonra cesedi Kırşehir'in Mucur ilçesinde boş bir araziye attığı belirlendi. 22 Nisan'da Kırşehir'de bulunan cesedin Farkhondeh Ghaem Maghami'ye ait olduğu tespit edildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüpheliler Erkan B., Sedef G. ve Mesut A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.









