Dolmuştaki kadının koluna yorgun mermi isabet etti

Kırıkkale’de alışveriş sonrası evine gitmek için bindiği dolmuşun camından koluna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı.

Olay, Kırıkkale’de İsmet İnönü Caddesi üzerindeki dolmuş durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.B. isimli bir kadın, çocuğuyla birlikte alışveriş sonrasında evine gitmek için dolmuşa bindi. Dolmuşun camından kolunu çıkartan kadına nereden geldiği belli olmayan mermi isabet etti. Kolundan yaralanan kadına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kolundan yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

OYNAT 00:47 Kırıkkale'de etkili sağanak Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yahşihan'da ikindi vakti aniden bastıran sağanak, bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Dolu ve sağanak nedeniyle Kırıkkale-Ankara kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Kara yolunda ilerleyen bazı sürücüler, araçlarını emniyet şeridine çekerek yağışın durmasını bekledi. İlçedeki bazı yollarda da su birikintileri oluştu. BiP'te paylaş

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