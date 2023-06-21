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Dört araç birbirine girdi: Yaralılar var

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, biri TIR, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, 10 kişi yaralandı.

11:59 . 21/06/2023 Çarşamba
DHA
Karabük'te feci kaza

Karabük'te feci kaza

Kaza, saat 07.00 sıralarında D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi mevkisinde meydana geldi. Karabük yönüne giden S.G. idaresindeki 28 K 5322 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak N.P. idaresindeki 34 EKA 864 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazayı görerek duran F.Y. yönetimindeki 28 AG 324 plakalı otomobile de arkadan gelen U.S. idaresindeki 34 BTC 956 plakalı otomobil çarptı.

Kazada, araçlarda bulunan toplam 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kapanan D-100 kara yolunun Karabük yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra ulaşım yeniden normale döndü. Yara almadan kurtulan TIR şoförü S.G. ifadesinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü. 

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.




#kaza
#karabük
#zincirleme
41 dakika önce
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