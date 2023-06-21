Dört araç birbirine girdi: Yaralılar var

TEM Otoyolu Ispartakule mevkiinde iplik yüklü bir TIR direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. TIR'ın devrilmesinden yaklaşık 5 dakika sonra kazayı son anda fark eden 6 araç da zincirleme kaza yaptı. Meydana gelen kazalar da hiç kimsenin burnu bile kanamadı.