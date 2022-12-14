Eczacılar arıyor: Melatonin marketlere düştü

Uyku ve uyanma döngüsünü düzenleyen bir hormon olan melatonin dışardan alınabiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tek bir ürün var. Ancak Temmuz ayında melatonin ürünlerini onaylama yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığı'na geçti. Melatonin ürünleri artmasının ardından marketlerde dahi satılmaya başlandı. NTV'nin haberine göre; Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı Alper Pehlivanlı, melatoninin uzun yıllardır Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılarak hekim reçetesi ve eczacı danışmanlığında kullanıldığını belirtti.

"İSTEYEN HERKES ULAŞABİLİYOR"

Pehlivanlı sözlerine şu şekilde devam etti: "Ancak bir anda ne olduysa 8 Temmuz 2022 tarihinden itibaren melatonin Tarım Bakanlığı tarafından yayınlanan kısıtlı listesine eklendi. Onlarca ürün bir anda bir şekilde üretime geçildi ve sonrasında da marketlerde ve internet üzerinden dileyen her kişinin ulaşabileceği şekilde satışa sunuldu."

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"YANLIŞ KULLANIMDA YAN ETKİLERİ OLABİLİR"

Melatoninin faydası olduğu gibi yanlış kullanımında da zararının çok olabileceğini söyleyen Pehlivanlı, "Kafein, geceleri alınan d vitaminleri kan pıhtılaşmasında kullanılan ilaçlar, immün spresive dediğimiz bağışıklık sisteminde kullanılan ilaçlar bazı tansiyon ve diyabet ilaçları da melatoninle etkileşime girebilmekte. Yanlış kullanım sonucunda depresyon, psikoz, deri, gastrointestinal sistem, kardiyak bozukluklar, baş ağrısı, uyuklama gibi sinir sistemi bozuklukları gibi daha birçok sıkıntıyla vatandaşlarımız maalesef ki karşılaşabilirler" şeklinde konuştu.

Reçetesiz satılsa da eczacılar bazı sorulara yanıt almadan melatonin satışı yapmıyor. Eczacıların talebi bu gibi ürünlerin onayının yeniden Sağlık Bakanlığı tarafından verilmesi.

"HEKİM REÇETESİYLE VERİLMELİ"

Alper Pehlivanlı sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Melatonin gibi insan sağlığı için kullanılan birçok madde özünde ilaçtır. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmalı ve hekim reçetesiyle birlikte eczacı danışmanlığıyla sadece eczanelerden temin edilmelidir.