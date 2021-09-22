Ehliyet sınavında maskesine kamera kulağına böcek yerleştirmişti: Gerçek ortaya çıktı

Kırıkkale’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezi’nde yapılan motorlu taşıtlar sınavında kurduğu ses ve görüntülü düzenek ile kopya çekerken yakalanan S.A. (29) ve kendisine dışarıdan yardım eden H.K. (40) çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şu ana kadar 15 bin liraya yakın ehliyetsiz araç kullanmaktan defalarca para cezası kesilen S.A’ın (29) daha önceden de 6 defa girdiği sınavda başarısız olduğu ve 9 bin lira vererek bu düzeneği kurdurduğu ortaya çıktı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gözaltına alınan iki şahsın da kulak içine gizlediği "böcek" adı verilen özel dinleme cihazı, maske içerisine gizlenmiş kamera, taşınabilir wifi cihazı, SIM kart olan alıcı, kulaklık pili, 4 SIM kart muhafazası, cımbız, flash bellek ve cep telefonu ele geçirildi.

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İHA

"4 YIL HAPİS CEZASI VAR"



Sınavlarda "kopya çekme" suçunun hukuki sürecini anlatan Avukat Ali Can Çiçek, sınavlarda ses ve görüntü cihazı kullanarak kopya çeken veya bu suretle kopya çekilmesine aracılık eden yani dışarıdan kopya çekene yardım eden kişilerin de aynı suçu işlediğini ve 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasının olduğunu söyledi.

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"Belgede sahtecilik suçunu oluşturma durumu da var"

Türk Ceza Kanun’da (TCK) ’belgede sahtecilik’ suçunu oluşturma durumunun da olduğunu ifade eden Çiçek, “Şahsın 2 yıl süreyle ÖSYM tarafından takip edilen sınavlara katılma hakları da ellerinden alınıyor. Aynı zamanda bazı durumlarda bu şahısların işlemiş olduğu fiillerin Türk Ceza Kanun’da (TCK) ’belgede sahtecilik’ suçunu oluşturma durumu da var. Bu suçun cezası da 2 yıldan 5 yıla kadar kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde de 3 yıldan 8 yıla kadar cezaları var. Yine 6114 sayılı kanunun 10’uncu maddesinde de açık ifadeyle daha ağır cezayı gerektiren hallerde o kanunun uygulanacağı belirtilmekte. Bu tarz bir fiilin gerçekleştirildiğinin tevkif edilmesi anında sınav görevlileri bina içerisinde bulunan polis memurlarına bilgi verirler" diye konuştu.