Gündem Ehliyet sınavında maskesine kamera kulağına böcek yerleştirmişti Gerçek ortaya çıktı
KIRIKKALE

Ehliyet sınavında maskesine kamera kulağına böcek yerleştirmişti: Gerçek ortaya çıktı

Kırıkkale’de motorlu taşıtlar sınavında maskesine kamera, kulağına "böcek" adı verilen özel dinleme cihazı yerleştiren sürücü adayının daha önceden 6 defa girdiği sınavdan başarısız olunca 9 bin liraya bu düzeneği kurdurduğu, ehliyetsiz araç kullanmaktan da 15 bin liraya yakın defalarca ceza yediği ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Ehliyet sınavında maskesine kamera kulağına böcek yerleştirmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sürücü adayının kulağına yerleştirdiği böcek doktor tarafından çıkarıldı.

Kırıkkale’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezi’nde yapılan motorlu taşıtlar sınavında kurduğu ses ve görüntülü düzenek ile kopya çekerken yakalanan S.A. (29) ve kendisine dışarıdan yardım eden H.K. (40) çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şu ana kadar 15 bin liraya yakın ehliyetsiz araç kullanmaktan defalarca para cezası kesilen S.A’ın (29) daha önceden de 6 defa girdiği sınavda başarısız olduğu ve 9 bin lira vererek bu düzeneği kurdurduğu ortaya çıktı.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gözaltına alınan iki şahsın da kulak içine gizlediği "böcek" adı verilen özel dinleme cihazı, maske içerisine gizlenmiş kamera, taşınabilir wifi cihazı, SIM kart olan alıcı, kulaklık pili, 4 SIM kart muhafazası, cımbız, flash bellek ve cep telefonu ele geçirildi.

İHA

"4 YIL HAPİS CEZASI VAR"


Sınavlarda "kopya çekme" suçunun hukuki sürecini anlatan Avukat Ali Can Çiçek, sınavlarda ses ve görüntü cihazı kullanarak kopya çeken veya bu suretle kopya çekilmesine aracılık eden yani dışarıdan kopya çekene yardım eden kişilerin de aynı suçu işlediğini ve 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasının olduğunu söyledi.

Ehliyet sınavı için kurduğu kopya düzeneği şok etti: Maskesine kamera kulağına böcek yerleştirdi
GÜNDEM
Ehliyet sınavı için kurduğu kopya düzeneği şok etti: Maskesine kamera kulağına böcek yerleştirdi

"Belgede sahtecilik suçunu oluşturma durumu da var"

Türk Ceza Kanun’da (TCK) ’belgede sahtecilik’ suçunu oluşturma durumunun da olduğunu ifade eden Çiçek, “Şahsın 2 yıl süreyle ÖSYM tarafından takip edilen sınavlara katılma hakları da ellerinden alınıyor. Aynı zamanda bazı durumlarda bu şahısların işlemiş olduğu fiillerin Türk Ceza Kanun’da (TCK) ’belgede sahtecilik’ suçunu oluşturma durumu da var. Bu suçun cezası da 2 yıldan 5 yıla kadar kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde de 3 yıldan 8 yıla kadar cezaları var. Yine 6114 sayılı kanunun 10’uncu maddesinde de açık ifadeyle daha ağır cezayı gerektiren hallerde o kanunun uygulanacağı belirtilmekte. Bu tarz bir fiilin gerçekleştirildiğinin tevkif edilmesi anında sınav görevlileri bina içerisinde bulunan polis memurlarına bilgi verirler" diye konuştu.

Ehliyet sınavında akıllara durgunluk veren kopya düzeneği: Kulağına 'böcek' yerleştirdi
OYNAT 00:37
Ehliyet sınavında akıllara durgunluk veren kopya düzeneği: Kulağına 'böcek' yerleştirdi
Kırıkkale'de ehliyet sınavında kopya çekmek için düzenek kuran bir kişi, maskesine gizli kamera, kulağına da 'böcek' adı verilen özel dinleme cihazı yerleştirdi. Görevliler tarafından fark edilen kişinin kulağındaki böcek hastanede çıkartıldı.


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