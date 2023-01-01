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'Eren Abluka Sonbahar Kış-23' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 871 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar Kış-23' operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

11:28 . 21/01/2023 Cumartesi
DHA
Eren Abluka Sonbahar Kış-23

Eren Abluka Sonbahar Kış-23

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak'ta 'Eren Abluka Sonbahar Kış-23 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu' başlatıldı.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 9 tabur 67 operasyonel tim olmak üzere 871 personel görev aldı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka Sonbahar-Kış' operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak sürdürüldüğü belirtildi.



#İçişleri
#eren abluka
#şırnak
1 saat önce
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'Eren Abluka Sonbahar Kış-23' operasyonu başlatıldı
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