Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eskişehir'de bir evde yangın çıktı: Bir kişi dumandan etkilendi

Eskişehir'de bir evde yangın çıktı: Bir kişi dumandan etkilendi

18:3417/05/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Yangın sonucu daire kullanılamaz hale geldi.
Yangın sonucu daire kullanılamaz hale geldi.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bir evde çıkan yangında Saniye A. dumandan etkilendi. Bilinci kapalı olduğu öğrenilen Saniye A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Gökmeydan Mahallesi Metris Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın dördüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde yalnız olduğu öğrenilen Saniye A. (42) dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Saniye A'nın bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Yangın sonucu daire kullanılamaz hale geldi.


#Eskişehir
#ev
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖSYM duyurdu: e-YÖKDİL 2026/2 sonuçları açıklandı! İngilizce-Sağlık Bilimleri sınav sonuçları sorgulama