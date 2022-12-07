Eskişehir’de yıkımı planlanan cami için bölge halkı sokağa döküldü

Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi Üniversite Bulvarı'ndaki Hal Camii'nin, yol ve konut sahasında kaldığı, imar planında ise yol, ticaret, konut ve turizm alanına isabet ettiği belirtilerek yıkılması görüşüldü.
Meclis, yeni bir caminin yapılması kararını da masaya yatırdı.
“Camime dokunma”
1965 yılında inşa edilen Hal Camii'nin yıkılması planı, Eskişehir Kardeşlik Platformu üyelerini sokağa döktü.
Cami önünde ellerinde 'Camilerin tapusu halka aittir', 'Hal Camii yerinde kalsın', 'Camime dokunma' yazılı dövizler taşıyan yaklaşık 800 kişi, plana tepki gösterdi.
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün sosyal medya hesabından Eskişehir haritasının üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşımı yapan kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesinde oturduğu belirlenen kadının evine Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan M.K. adlı kadın gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sosyal medyada Eskişehir haritası üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşan kadın tutuklandı
Sosyal medyada Eskişehir haritası üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşan kadın tutuklandı
Eskişehir'de sosyal medya hesabından Eskişehir haritasının üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşımı yaptığı iddiasıyla yakalanarak, gözaltına alınan M.K. isimli kadın tutuklandı.
OYNAT 00:31
Eskişehir merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı
Eskişehir merkezli 7 ilde FETÖ yönelik soruşturma kapsamında 22 zanlı yakalandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün 'güncel askeri mahrem yapılanması' ile ilgili yürütülen soruşturmada 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. FETÖ üyelerine para transfer yöntemlerini deşifre eden Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nun devamında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, örgütün sözde güncel ve mali yapılanmasının deşifresi amacıyla Eskişehir merkezli Ankara, İstanbul, Samsun, Muğla, Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere 7 ilde 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün sözde 'güncel askeri mahrem yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, kamu kurumlarına sızma faaliyeti kapsamında örgütün sözde askeri mahrem yapılanması içerisinde güncel olarak faaliyet gösterdikleri ve operasyonel hatlarla irtibat kurdukları tespit edilen, içerisinde mahrem yapılanmada görevli (müdür yardımcısı) örgütsel konumunda mahrem imam, muvazzaf binbaşı, aktif doktor ve çeşitli meslek gruplarına mensup kişilerin bulunduğu çoğunluğu ihraç askeri personel 23 şüpheliden 22'si yakalandı. Şüpheli bir kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Operasyonda, 1'i askeri yapılanmada mahrem imam olan özel sektör çalışanı, 6 ihraç albay, ihraç 2 yarbay, muvazzaf 1 binbaşı, ihraç 5 üsteğmen, 1'i aktif diğeri meslekten ihraç 2 doktor, ihraç edilen 1 mühendis, meslekten ihraç edilen 1 öğretmen, 3'ü özel sektör çalışanı olmak üzere 22 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan zanlılara ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 7 bin 670 avro, 16 bin 75 dolar, 29 bin 500 lira olmak üzere yaklaşık 500 bin lira değerinde para ve çeşitli ziynet eşyası, iletişim kurdukları operasyonel hat ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.