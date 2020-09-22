Gri listedeki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 2 terörist yakalandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Iğdır Jandarma Komutanlığınca Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında Ağrı Dağı kırsalında yürütülen arama tarama faaliyetinde tespit edilen ve terörden arananlar gri listede yer alan "Roni" kod adlı Halis Erdoğan'ın dün etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgedeki çalışmalar yoğunlaştırıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hava unsurları ve komandolar desteğinde genişletilen operasyon çerçevesinde, terörist Halis Erdoğan ile hareket ettikleri belirlenen 2 kadın terörist tespit edilerek takibe alındı.
Takip sonucu Ağrı Dağı'nın Korhan yaylası mevkisinde sıkıştırılan 2 kadın terörist, güvenlik güçlerince yakalandı.
Güvenlik güçlerinin bölgede terör örgütüne yönelik hava destekli operasyonu sürüyor.