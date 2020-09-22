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Gündem Gri listedeki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 2 terörist yakalandı
IĞDIR

Gri listedeki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 2 terörist yakalandı

Gri listedeki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 2 terörist yakalandı

Ağrı Dağı kırsalında düzenlenen ve terörden arananlar gri listede yer alan Halis Erdoğan'ın etkisiz hale getirildiği Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında 2 kadın terörist yakalandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Iğdır Jandarma Komutanlığınca Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında Ağrı Dağı kırsalında yürütülen arama tarama faaliyetinde tespit edilen ve terörden arananlar gri listede yer alan "Roni" kod adlı Halis Erdoğan'ın dün etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgedeki çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Listeye bir çizik daha: Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu'nda gri kategoride aranan terörist ölü ele geçirildi
GÜNDEM
Listeye bir çizik daha: Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu'nda gri kategoride aranan terörist ölü ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hava unsurları ve komandolar desteğinde genişletilen operasyon çerçevesinde, terörist Halis Erdoğan ile hareket ettikleri belirlenen 2 kadın terörist tespit edilerek takibe alındı.

Takip sonucu Ağrı Dağı'nın Korhan yaylası mevkisinde sıkıştırılan 2 kadın terörist, güvenlik güçlerince yakalandı.

Güvenlik güçlerinin bölgede terör örgütüne yönelik hava destekli operasyonu sürüyor.

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