​Gülen ve Tarrant’ın kahramanı Martel

Gülen’in “Alamut’tan Pensilvanya’ya” adlı serinin ikinci cildi “İncil Müslümanları-Altın Nesil” adlı eserde ortaya çıkarılan duası, 17 Ekim 1974 tarihli. Gülen’in söz konusu vaazı ve duası kitapta şöyle: “Halbuki bu şeref ve payeyi elde etmek için Hz. İsa yalvarıyor ve yakarıyordu. Bu yalvarmalarından bir tanesi de Allah kabul ederek onu Hz. Muhammed ümmeti içine sokacaktır. Cenabı-Hak bizi o yolda hadim eylesin. Bu payeyi bizlere lütfetsin. Bütün liyakatsizliğimize rağmen.”

Fethullah Gülen

Katil Brenton Tarrant

Yeni Zelanda’da cuma namazı sırasında 49 kişiyi katleden teröristin kullandığı silah ve bu silahlara ait şarjörlere yazdıkları katliamın şifrelerini ortaya koymuştu. Katil Brenton Tarrant’ın katliamda kullandığı silahta Endülüs Emevilerini yenen Charles Martel’in ismini yazmıştı.

GÜLEN’İ ELE VEREN DUA

1974 yılının Ekim ayında cami kürsüsünde kayda giren bu sözlerinde Gülen, kendisinin Hz. İsa’nın İslam dünyası içine sokulması yolunda kullanılmasından, bu gaye için çalışıp hizmet etmekten bahsediyor. 1996 yılında Mesihiyet Ruhu adlı yazısında da Gülen’in Muradiye Cami’sinde verdiği vaazına benzer sözler kullandığı belirtiliyor. Manisa’nın Muradiye Cami’sinde Ramazan Bayramı dolayısıyla verdiği vaazında Gülen’in ettiği bu duanın zamanlaması da ilginç. Gülen’in duası 1974 yılı 19-22 Şubat tarihleri arasında Fransa’nın Marsilya kentinde toplanan ve misyonerliğin önde gelen stratejistlerinin konuşma yaptığı “Media in Islamic Culture” adlı kongreyi takip eden aylara denk geliyor.

HRİSTİYAN MÜSLÜMAN

Kitapta söz konusu kongreye ilişkin yer verilen kaynaklarda “Müslümanlar içinden inanç yenilenmesi yapacak ‘Hristiyan cemaatler kurulması’ için misyonerlerin ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerektiği söylendi. Ayrıca Müslümanları Hristiyan yapmak için bazı Hristiyanların ‘Hristiyan Müslüman’ olmaları gerektiği üzerinde ısrarla duruldu” değerlendirmesi öne çıkıyor.

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ALTIN NESİL KONFERANSLARI

Vaazında ettiği dua ile niyetini açık eden Gülen, 1975-77 yıllarında bu kez Altın Nesil konferanslarının startını verdi. 1975 yılında İzmir ve Zonguldak’ta İdeal Altın Nesil Konferansı adıyla başlayan bu ilk adım 1976 yılında ülke sathında Çorum, Malatya, Karabük, Diyarbakır, Erzurum ve Konya gibi ülkenin batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine pek çok şehirde Altın Nesil Konferansları şeklinde devam etti. 1977 yılında da Münih’te Kurtarıcı Neslin Vasıfları adı altında yapılarak ülke dışına taşındı. Kitapta, bu konferanslarda ideal gösterilen tüm özellikler Hristiyan dünya görüşüyle yetiştirilmiş bir nesli anlattığı vurgulanıyor.

HAÇLI KOMUTANI ÖRNEK GÖSTERİYOR

Gülen’in Müslümanların içten fethedilmesi içeriden metamorfoza uğratılıp Hristiyanlara dönüştürülmesi ülküsünün kodlarının bu konferanslarda olduğu vurgulanıyor. Örgüt lideri Gülen’in konferanslarda bu doğrultuda söylediği sözler şöyle: Zonguldak 1975 İdeal Nesil Konferansı: Haçlı seferleri dışın fatihidir. Nice cemaatler vardır ki devletler, fertler bunlar dışın fatihleridir. Mesela haçlı seferleri dışın fatihidir.

Diyarbakır 1974 Altın Nesil Konferansı: Yeryüzünün bütün kirlerini, bütün kinlerini, bütün nefretlerini Hz. Mesih edasıyla… Mehdiyi muntazır edasıyla… Belki olanlar o cemaati, altın nesli temsilen başında bulunacaklardır. Çorum 1977 Altın Nesil Konferansı: Dışın o kadar çok fatihi vardır ki Charles Martel bir dış fatihidir. Bütün haçlı seferleri madde planında korkunç bir aksiyon ifadesi dışın fatihleridir bunlar.

CHARLES MARTEL KİMDİR?

Gülen, bu konferanslarda devamlı olarak ideal nesil ve onların ideal özellikleri olarak Hristiyanlığın asli vasıflarını saydığı Charles Martel, Müslümanları Endülüs’te ilk defa yenilgiye uğratan Haçlıların büyük komutan, büyük fatihler arasında gösterdiği kişi.

Gençlere Hristiyan unvanları veriliyordu

Çalışmada, Gülen’in altın nesil adı altında kendi tezgahına düşmüş, ağının pençelerine yakalanmış Anadolu gencine verdiği Hristiyan unvanları tek tek ele alınıyor. Her bir başlığın İncil’deki kökeni, anlamı ve Hristiyanlık açısından değeri gözler önüne seriliyor ve Gülen’in bu isimlendirmelerle yetinmediği, ayrıca bu isimlerin içini de adım adım doldurduğu üzerinde duruluyor. Bunlar şöyle anlatılıyor: “Gülen altın nesline verdiği ve devamlı tekrarladığı en önemli isimlerden biri de “kudsiler” adıdır. Kudsiler de önceki unvanlarda olduğu gibi, İncil kaynaklıdır ve Hristiyanların en önemli misyonerlerine, ruhani reislerine verilen unvandır. Hristiyanlar aynı manada olmak üzere bunları “mukaddes, kıddîs, saint” unvanlarıyla da anar. “Saint” kelimesi batı dillerinde, “kıddîs” Arapça’da, “aziz” kelimesi de Türkçe’de meşhur olmuştur. Kudsi kavramıyla birlikte bunların hepsi Hristiyan babalarına, Hristiyan büyüklerine verilen unvanıdır.”

İSLAM ALEMİNE ‘SERSEM’ DİYOR

Misyonerlerin stratejisini Marsiyla ve Lozan kongrelerinde çizdiği Müslümanları toplu olarak içten Hristiyanlaştıracak cemaatlerin kurulması süreci ve yöntem tartışmaları 1977’de başlatıldı. FETÖ örgüt elebaşı Gülen de cemaatinin kurulması için faaliyetlerine hız verir. Eserde, İslam alemine “sergerdan” yani “sersem” diyen Gülen’in haçlı misyonlerin harekete geçtiği aynı dönemde aynı manaları taşıyan bir cemaatin kurulması gerektiğinden bahsettiği ortaya konuluyor. Yine eserde, aslında aynı tarihte haçlı misyoner stratejistlerin Müslümanların içinde kurulacak bu Mesihi, İsevi cemaatlerin nasıl olacağı üzerinde çok yönlü ve çok katmanlı olarak durduğu ve kendi içlerinde fiili adımları attığı belirtiliyor. 1978’e gelindiğinde ise tüm boyutlarıyla Müslümanları Hristiyanlaştırmanın mühendisliği için yayıncılık başladı. Gülen de Sızıntı dergisini yayınlamaya başladı.

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