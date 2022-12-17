Hastane yemekhanesinde yangın: Sekiz kişi dumandan etkilendi Kırıkkale’de Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yemekhanenin mutfak bölümünde çıkan yangında, aralarında güvenlik görevlisi ve yemekhane personelinin olduğu sekiz kişi dumandan etkilendi.

Abone Ol