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KIRIKKALE

Hastane yemekhanesinde yangın: Sekiz kişi dumandan etkilendi

Kırıkkale’de Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yemekhanenin mutfak bölümünde çıkan yangında, aralarında güvenlik görevlisi ve yemekhane personelinin olduğu sekiz kişi dumandan etkilendi.

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Haber Merkezi İHA
Hastane yemekhanesinde yangın: Sekiz kişi dumandan etkilendi
​Kırıkkale Tıp Fakültesi Hastanesi yemekhanesinde yangın.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin 3’üncü katında bulunan yemekhanenin mutfak bölümünde yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi yapan güvenlik görevlisi Y.G., E.S., M.F.K. H.Ş. ile yemek hane personeli S.Ş. Y.K. ve K.D. dumandan etkilendi.

K.A.’nın ise iki kolunda ve alnında birinci derece yanıklar oluştu.

4 güvenlik görevlisi ve 4 yemekhane personeli hastanede tedavi altına alındı.

Yangın, Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
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