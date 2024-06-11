Havadan görüntülenen kıvrak menderesler görenleri mest etti

Ağrı'nın yüksek rakımlı 3 köyü arasında bulunan ve çevresi karla kaplanan menderesler havadan görüntülendi. Ağrı İl merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta Kars sınırına yakın noktadaki Aşağıkent, Ortakent ve Başkent köyleri arasında bulunan menderesler, yaz aylarında bölgedeki köylerin otlak ve su ihtiyacının da karşılandığı ova ile son günlerde etkili olan yoğun karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.