Havadan görüntülenen kıvrak menderesler görenleri mest etti

Kıvrak menderesler görenleri mest etti
Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Unbulak yaylası arasında yeşillikler arasında uzayıp giden Unbulak menderesleri havadan dronla görüntülendi.
Iğdır merkezde sıcak havalar etkili olurken yüksek kesimlerde de bahar havası yeni yeni etkili olmaya başlıyor.
Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Unbulak yaylasında yeşillenen vadilerdeki kıvrak şekilde uzayan mendereslerin harika görsel şöleni, görenleri kendine hayran bıraktı.
Doğal su akıntılarının zaman içinde oluşturduğu bu benzersiz manzara doğa tutkunlarını bekliyor.
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1 saat önce