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Gündem HDPli Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş gözaltına alındı
IĞDIR

HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş gözaltına alındı

HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, hakkında yürütülen bir terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet savcılığınca Akkuş hakkında yürütülen bir terör soruşturması kapsamında sabah saatlerinde Iğdır Belediyesi hizmet binası ile Akkuş'un kent merkezindeki evine geldi.

Ekipler, çevresini bariyerlerle kapattıkları belediye binasındaki Akkuş'un makam odası ile evinde aynı saatlerde arama başlattı.

Polisler daha sonra Belediye Başkanı Akkuş'u evinde gözaltına alıp emniyete götürdü.

Güvenlik güçlerinin, belediye hizmet binası ile Akkuş'un evindeki aramalarının ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Aramalar sırasında zırhlı araç desteğindeki polisler de belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

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