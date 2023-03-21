Hudut Kartalları sınırda silah ve mühimmat ele geçirdi

MSB'den yapılan açıklamada, hudut kartallarının, sınırların güvenliği için çalışmalarına kesintisiz devam ettiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Iğdır hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde, AK-47 piyade tüfeği, bir şarjör (30 mermi), bir dürbün, bir tabanca şarjörü (9 mermi), 3 bin 430 gram metamfetamin uyuşturucu madde, bir kamuflaj kıyafeti, bir termal kıyafet, içerisinde 19 adet mühimmat bulunan küçük çanta, tablet, 100 adet hap ele geçirildi."