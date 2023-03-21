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Hudut Kartalları sınırda silah ve mühimmat ele geçirdi

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Iğdır hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde silah, mühimmat ve kamuflaj malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

17:34 . 21/03/2023 Salı
AA
MSB duyurdu: Hudut Kartalları arama tarama faaliyeti düzenledi

MSB duyurdu: Hudut Kartalları arama tarama faaliyeti düzenledi

MSB'den yapılan açıklamada, hudut kartallarının, sınırların güvenliği için çalışmalarına kesintisiz devam ettiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Iğdır hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde, AK-47 piyade tüfeği, bir şarjör (30 mermi), bir dürbün, bir tabanca şarjörü (9 mermi), 3 bin 430 gram metamfetamin uyuşturucu madde, bir kamuflaj kıyafeti, bir termal kıyafet, içerisinde 19 adet mühimmat bulunan küçük çanta, tablet, 100 adet hap ele geçirildi."



#MSB
#Iğdır
#sınır
#Hudut Kartalları
#silah
#mühimmat
36 dakika önce
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