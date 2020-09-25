Hizmet ettirmiyorlar: HDP’li belediye başkanı partisinden istifa etti

PKK'nın elinden kaçan şahıs: Şimdiki aklım olsa bırakın örgüte katılmayı, HDP binasının önünden geçmezdim

Terör örgütü PKK'dan kaçıp Diyarbakır'da güvenlik güçlerine teslim olan kişi yaşadıklarını anlattı. Terör örgütü PKK'ya götürülme sürecini anlatıp evlat nöbetinin etkisini belirten ve anneleri sonuna kadar desteklediğini söyleyen K.M., ''Şimdiki aklım olsa bırakın örgüte katılmayı, HDP binasının önünden geçmezdim. O bina geleceğimi ve hayatımı kararttı. HDP İl binasına gidip 'Girişteki görevlilere beni yetkili birisiyle görüştürün.' dedim. 'Konu ne?' deyince 'özel bir konu.' dedim. Onlar anladılar zaten. Beni, o kişiyle görüştürdüler. Ben de katılım yapmak istediğimi söyledim. Beni diğer bekleyen 3 kişiyle beraber bir odaya bıraktılar. Bir gün bekledikten sonra il binasından daha uzak bir yerde arabanın gelip bizi alacağını ve bizi kırsala götüreceğini söylediler'' dedi.