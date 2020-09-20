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Gündem Doğal akvaryuma dönüştü Balık Gölü, balık yavrularıyla şenlendi
IĞDIR

Iğdır haberleri: Iğdır'da doğal akvaryuma dönüştü: Balık Gölü, balık yavrularıyla şenlendi

Doğal akvaryuma dönüştü: Balık Gölü, balık yavrularıyla şenlendi

Bu göl diğer göllerden farkıyla görenlerin ilgisini çekiyor. Ağrı ile Iğdır sınırlarında yer alan Balık Gölü, su altı dünyasıyla adeta akvaryuma benziyor. Doğası, iklim şartı ve suyunun temizliği ile yoğun ilgi gören Balık Gölü, yumurtadan çıkan balık yavrularıyla şenlendi.

Haber Merkezi AA
Balık Gölü, yumurtadan çıkan balık yavrularıyla şenlendi.
Balık Gölü, yumurtadan çıkan balık yavrularıyla şenlendi.

Çevresindeki doğal güzelliklerle turistleri cezbeden 2 bin 241 rakımlı göl, su altı dünyasıyla göz kamaştırıyor.

Endemik alabalık ve kırmızı benekli alabalıkların sayıca fazla olduğu gölde, sazan, aynalı sazan ve kaya balığı da yaşıyor. Yazın sonlarına doğru balıkların yumurtalarını bıraktığı göl, bugünlerde yavru balıklarla şenlendi.

Balık Gölü, yumurtadan çıkan balık yavrularıyla şenlendi.

Gölün su altı dünyası görüntülendi

Binlerce yavru balığın toplu hareket ettiği ve adeta akvaryumu andıran gölün su altı dünyası, görüntülendi.

Gölde balıkçılık yapan Gökhan Kan, bu sezondan başlayarak sonbaharın sonuna kadar balık yavrularının gölün serin sularıyla buluştuğunu söyledi.

Balık Gölü, yumurtadan çıkan balık yavrularıyla şenlendi.

Bugüne kadar gölde 5 çeşit balık tespit edildiğini belirten Kan, şöyle konuştu:

  • "Bunlardan en ünlüsü kırmızı benekli alabalık. Kılçığı daha az, eti güzel ve bu yüzden diğer balıklara göre daha fazla talep görüyor. Yetişkin balıklar, sonbaharda kıyıya doğru gelir ve uygun yerlere yumurta bırakır. Genelde yumurtalar soğuk ve temiz yerlere bırakılır. Bir süre sonra yavrular yumurtadan çıkmaya başlar. Gölün kenarında gezdiğinizde görürsünüz, yavrular var. Onlar yetişir ve kesinlikle avlamayız, dokunmayız."

Balık Gölü, yumurtadan çıkan balık yavrularıyla şenlendi.

Balık Gölü kıyılarında 6 köy bulunduğunu ifade eden Kan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

  • "Köy sakinleri gölü korur. Balıklar büyür, porsiyonluk olduğu zaman avlanır. Çöp veya başka pis şeyleri göle atmıyoruz, ziyaretçileri de bu konuda uyarıyoruz. Hem gölü hem de balıkları koruyoruz. Böyle yapmazsak 2-3 sene içinde burada balık kalmaz."

Balık Gölü, yumurtadan çıkan balık yavrularıyla şenlendi.

Balık Gölü, yumurtadan çıkan balık yavrularıyla şenlendi.

Balık Gölü, yumurtadan çıkan balık yavrularıyla şenlendi.

Balık Gölü, yumurtadan çıkan balık yavrularıyla şenlendi.

Balık Gölü, yumurtadan çıkan balık yavrularıyla şenlendi.
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