Iğdır'da 20 Ocak Katliamı şehitleri anıldı

Iğdır'da düzenlenen anma programı, şehitler için saygı duruşu ile Türkiye ve Azerbaycan'ın milli marşlarının okunmasıyla başladı.

20 Ocak Katliamı'nı anlatan video gösterimiyle devam eden programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Açılış konuşması yapan Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, 20 Ocak Katliamı'nın Sovyetlerin tarihine kara bir leke olarak geçmiş olduğunu belirterek, 20 Ocak tarihinde Ermenilerin yaptığı katliamın unutulmayacağını söyledi.

Ülkü Ocakları Başkanı Alpaslan Çelikten, 20 Ocak'ın kardeş ülke Azerbaycan'ın en acılı günlerinden biri olduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

"Merhum Mehmet Emin Resulzade'nin dediği gibi, bir kere yükselen bayrak bir daha inmez şiarından ilham alan Azerbaycan Türkleri, 20 Ocak günü kanlarıyla yeni bir tarih yazmış, bağımsızlıklarını akıttıkları kanlarıyla elde etmişlerdir. Azerbaycan'ın bugünlere gelmesinde büyük emeği olan ve 2. Dağlık Karabağ savaşının kazanılmasının temellerini atan Haydar Aliyev, günümüzün bağımsız Azerbaycan'ına ışık olmuştur. Bir kez daha hayatını kaybeden soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 20 Ocak unutulmayacak, sonsuza kadar acısını yüreğimizde taşıyacağız." dedi.

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Azerbaycan Iğdır konsolosu Elnur Salayev ise, 20 Ocak olaylarının Azerbaycan'ın bağımsızlığına giden ilk adımı olduğunu söyledi.

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