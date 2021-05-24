Meteorolojinin uyarısının ardından Iğdır’da korku dolu anlar: Dev kayalar karayolunu kapattı

Ağrı Dağı’ndan sel suları ile birlikte gelen çamur ve kayalar Iğdır-Nahçıvan Karayolu'nu ulaşıma kapattı.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından bölgede kuvvetli rüzgar, fırtına ve sel uyarısı yapılan Iğdır’da korkulu anlar yaşandı.

Ağrı Dağı’ndan gelen sel Iğdır-Nahçıvan Karayolu'nda hasara neden oldu.

Yaklaşık 30 dakika yağan yağmur kent merkezi ilçe ve köylerinde etkili oldu. Aralık ilçesi Gödekli köyü mevkiinde Ağı Dağı'ndan sel suları ile birlikte gelen çamur ve dev kayalar Iğdır ile Nahçivan karayolunda hasara neden oldu.

Ağrı Dağı’ndan gelen sel Iğdır-Nahçıvan Karayolu'nda hasara neden oldu.

Bazı araçlar çamura saplandı. Tonlarca çamur ve kayalar nedeniyle Nahçivan karayolu ulaşıma kapandı.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Dilucu Sırın Kapısı'na yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta olan yolun onarım ve temizlenmesi için bölgeye giden Özel İdare ekipleri çalışmalarına başladı.

FOTOĞRAF 9 Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından bölgede kuvvetli rüzgar, fırtına ve sel uyarısı yapılan Iğdır’da korkulu anlar yaşandı. Yaklaşık 30 dakika yağan yağmur kent merkezi ilçe ve köylerinde etkili oldu. Aralık ilçesi Gödekli köyü mevkiinde Ağı Dağı'ndan sel suları ile birlikte gelen çamur ve dev kayalar Iğdır ile Nahçivan karayolunda hasara neden oldu. Bazı araçlar çamura saplandı. Tonlarca çamur ve kayalar nedeniyle Nahçivan karayolu ulaşıma kapandı. Dilucu Sırın Kapısı'na yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta olan yolun onarım ve temizlenmesi için bölgeye giden Özel İdare ekipleri çalışmalarına başladı. Iğdır’da korku dolu anlar: Dev kayalar karayolunu kapattı Meteorolojinin uyarısının ardından Iğdır'da etkili olan sağanak yağış korku dolu anların yaşanasına neden oldu. Ağrı Dağı'ndan sel suları ile birlikte gelen çamur ve kayalar Iğdır-Nahçıvan Karayolu'nu ulaşıma kapatırken bazı araçlar ise çamura saplandı BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 13 Kaza 22.30 sıralarında D-100 Karayolu Derince liman ışıkları mevkiinde meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen Erkan Özkol idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerinde bulunan denetim noktasındaki 2 otomobile ve 2 polis aracına çarptı. Denetim noktasındaki diğer polislerin telsizden durumu bildirmesi üzerine bölgeye acil sağlık ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza nedeniyle yaralanan polis memuru Halit Yeşil ile ismi öğrenilemeyen iki kişiyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki htanelere kaldırdı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Erkan Özkol’un 233 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Alkollü sürücü dehşet saçtı: Biri polis üç kişi yaralandı Kocaeli'nin Derince ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, polis kontrol noktasında bulunan 4 araca çarptı. Kazada, biri denetim yapan polis olmak üzere 3 kişi yaralandı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 13 Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Oğuzhan Salih yönetimindeki 16 JA 300 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak ihtara uymayan sürücü, aracını polis ekiplerinin üzerine sürerek hızla yoluna devam etti. Bölgeye takviye ekip isteyen polisler de şüphelinin peşine düştü. Takviye isteği üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Çırpan Mahallesi'ne giren şüpheli ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalışsa da polis bölgeyi ablukaya alarak giriş-çıkışları kapattı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın ardından Stadyum Caddesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen Serkan Ç. idaresindeki 16 AJ 554 plakalı otomobile çarpan şüpheli araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. GBT sorgusunda ise cezaevinden 15 gün izinle çıktığı öğrenilen Oğuzhan Salih, basın mensuplarının Polisten neden kaçtın? sorusu üzerine “Sen misin bu devletin polisi, adamlar burada işini yapacak. Sen mi ödeyeceksin cezamıö diyerek tepki gösterdi. Basın mensuplarına saldırmaya çalışan şüpheliye polis ekipleri müdahale etti. Yapılan kontrollerde 0.73 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen Salih'e, alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL, polisin dur ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmekten 8 bin TL ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 15 bin 187 lira ceza kesildi. Otomobil çekiciyle emniyet otoparkına çekilirken, şüphelinin polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi. Polisten kaçıp kaza yaptı yakalanınca basın mensuplarına saldırmaya çalıştı Bursa'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı. Yola devam etmeye kalkan sürücü polisin havaya uyarı ateşi açması sonucu durduruldu. Alkollü olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alınırken, gazetecilere saldırmaya çalışıp küfür etti. BiP'te paylaş

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