Iğdır'da AK Parti il binasına satırla saldırı! Şüpheli akıl hastanesine sevk edildi: Rüyamı anlatmak istedim

"Başkan gidince bende çıktım. Rus Pazarında esnaf bir arkadaşın dükkanına gidip AK Parti İl Binasının yerini sordum. O da bana kısaca vali yolunun girişinde oyduğunu söyledi. Ancak elimde satırı görünce o da korktu ve bana 'Saçmalama, başına iş alacaksın, yapma' dedi. Ben oradan çıkınca

AK Parti İl Binası

na doğru gittim. Binanın arka tarafındaki girişine beni yönlendirdiler. Arka tarafından giremeyince kapının camını kırdım ve kapıyı açtım. İçeriye doğru birinci kata kadar gittim. Zaten o arada gürültü üzerine polisler de arkamdan geldiler. Elimdeki satırı bırakmamı istediler ben de bırakmadım, beni uyarmak için silahlarını gösterdiler, ben de kendilerine bırakmayacağımı, bana yaklaşmamalarını söyledim. Orada polislere isterseniz beni vurun ya da verin ben kendimi vurayım şeklinde sözler söyledim. Sonra bir iki polis gel seninle konuşalım diyerek yanıma geldiler, o sırada babam da oradaydı, ben de bunun üzerine peki diyerek elimdeki satırı polislere verdim ve oradan hep birlikte çıktık. Ben bu arada tüm bunlar yaşanırken hiç kimseyi yaralamadım, kimseye de zarar vermedim. Parti binasına arka taraftan kapıyı kırıp girmeye çalışırken bu arada o öfke ile emniyetteki ifademde de belirttiğim gibi

Cumhurbaşkanına hakaret ettim