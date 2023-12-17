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Iğdır'da eğitime kar engeli: Okullar bir gün tatil edildi

Iğdır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkeze bağlı 9 köyde eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

23:49 - 17/12/2023 Pazar
AA
Iğdır'da etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle bazı yollar ulaşıma kapandı.
Iğdır'da etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle bazı yollar ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu bölgesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı Iğdır'ın yüksek kesimlerinde de etkisini gösterdi.

Kar yağışı nedeniyle kentin bazı köylerinde yollar ulaşıma kapandı.

Iğdır Valiliği yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle yolları ulaşıma kapanan 9 köyde 18 Aralık 2023 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Alınan karara göre merkeze bağlı Alibeyköy, Mezra, Aliköçek, Zor, Kervansaray, Pınarbaşı, Kızılkule, Taşlıca ve Gülpınar köylerinde yarın eğitim yapılmayacak.


#Iğdır
#kar tatili
#köy
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