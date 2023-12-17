Iğdır'da eğitime kar engeli: Okullar bir gün tatil edildi

Hatay'da geçtiğimiz günlerde etkili olan fırtına nedeniyle İskenderun sahili sular altında kaldı. İlçe merkezinde olumsuz hava şartları birçok noktada yaşamı olumsuz etkilerken eğitimde de aksamalara neden oldu. İskenderun Kaymakamı Mehmet Sefa Demiryürek, fırtına nedeniyle sular altında kalan dört okulda eğitime bir gün daha ara verildiğini açıkladı.