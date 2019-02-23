Gündem Iğdırda fuhuş operasyonu 73 gözaltı
IĞDIR

Iğdır'da fuhuş operasyonu: 73 gözaltı

Iğdır'da fuhuş operasyonu: 73 gözaltı

Iğdır'da düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonlarında 73 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Iğdır İl Jandarma ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince sürdürülen fiziki ve teknik takip sonucu, Melekli beldesindeki eğlence mekanlarına eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, fuhşa yer temin ettikleri ve aracılık ettikleri iddiasıyla 23 kişi gözaltına alınırken fuhuş yaptıkları belirlenen 50 kadın yakalandı.

Yakalanan 73 şüpheli yapılan sağlık kontrolünün ardından jandarmaya götürüldü.

Aramalarda 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aynı soruşturmayla ilgili 3 kişinin de arandığı öğrenildi.

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