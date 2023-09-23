Iğdır'da gökyüzünde beliren ışık görenleri şaşırttı: Ben bu yaşıma geldim ilk defa böyle bir şey gördüm

Gökyüzünde görülen ışığın dünyada çok nadir görülen “Circumhorizontal arc” olarak adlandırılan ateş gökkuşağı olduğu düşünülüyor. “Circumhorizontal arc” olarak adlandırılan ateş gökkuşağının ortaya çıkması için güneşin en yüksek bir konumda bulunması, ufuk sıcaklığının 58 derecenin üzerine çıkması ve bu seviyede ilerlemesi ayrıca gökyüzünde sirius bulutunun olması gerekiyor.