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Iğdır'da gökyüzünde beliren ışık görenleri şaşırttı: Ben bu yaşıma geldim ilk defa böyle bir şey gördüm

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde gökyüzünde vatandaşlar tarafından fark edilen ışık görenleri şaşırttı.

14:33 . 23/09/2023 Cumartesi
IHA
Görülen ışıklar.

Görülen ışıklar.

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde gökyüzünde iki farklı yerde beliren ışık şaşırttı. Vatandaşlar gökyüzünde çıkan ışık hüzmesini görünce hemen cep telefonlarına sarıldı. Görüntü çeken vatandaş,
"Ben bu yaşıma geldim ilk defa böyle bir şey gördüm"
dedi.
Gökyüzünde görülen ışığın dünyada çok nadir görülen “Circumhorizontal arc” olarak adlandırılan ateş gökkuşağı olduğu düşünülüyor. “Circumhorizontal arc” olarak adlandırılan ateş gökkuşağının ortaya çıkması için güneşin en yüksek bir konumda bulunması, ufuk sıcaklığının 58 derecenin üzerine çıkması ve bu seviyede ilerlemesi ayrıca gökyüzünde sirius bulutunun olması gerekiyor.
#Iğdır
#Tuzluca
#Circumhorizontal arc
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