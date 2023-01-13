Gündem Iğdırda kaleşnikof ve sahte döviz ele geçirildi
IĞDIR

Iğdır'da kaleşnikof ve sahte döviz ele geçirildi

Iğdır’da bir evde yapılan aramada kaleşnikof ve sahte döviz ele geçirildi. Gözaltına alınan K.T. mahkemeye sevk edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Iğdırda kaleşnikof ve sahte döviz ele geçirildi
Ele geçirilenler.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ve Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde Iğdır Aralık ilçesi Hasanhan köyünde bir evde kaleşnikof ve sahte döviz olduğu ihbarı yapıldı. Ekipler ihbar üzerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonunda K.T. isimli şahsın evinde 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 3 adet şarjör, 95 adet 7.62 mm çapında fişek ve sahte olduğu değerlendirilen 2 adet 500 Euro para ele geçirdi.

Gözaltına alınan K.T. mahkemeye sevk edildi.

Cudi'de teröristlere ait depoda 13 kalaşnikof ele geçirildi
GÜNDEM
Cudi'de teröristlere ait depoda 13 kalaşnikof ele geçirildi
Uykuyla ilgili yanlış bilinenler

Uykuyla ilgili yanlış bilinenler

​Uzman isim açıkladı: Daha ağır bedeller ödememize sebep oluyor.
Fıkralara bile konu olmuştu

Fıkralara bile konu olmuştu

Bu isimler artık unutuldu.
İsveçteki alçak PKK provokasyonu

​Bakan Çavuşoğlu: İsveç'in burada sorumluluğu var kınayarak kaçamazlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kütüphanesi'nin açılışında konuştu.

Tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı.

​Işığa son 100 metre kaldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.