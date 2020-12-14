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IĞDIR

Iğdır'da kayıp 6 çocuk babası, mağarada ölü bulundu

Iğdır'da kayıp 6 çocuk babası, mağarada ölü bulundu

Iğdır'da 2 gün önce kayıp ihbarı üzerine arama çalışması başlatılan 6 çocuk babası İbrahim Cantemur'un (50) bir mağarada cansız bedeni bulundu. Cantemur'un eşi ve 6 çocuğu, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Haber Merkezi DHA
Köy yakınlarındaki bir mağarada Cantemur'un cansız bedeni bulundu.
Köy yakınlarındaki bir mağarada Cantemur'un cansız bedeni bulundu.

Iğdır'a bağlı Taşlıca köyünde yaşayan İbrahim Cantemur'un 12 Aralık'ta kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Cantemur'un telefonunun en son sinyal aldığı baz istasyonu çevresinde aramalar yoğunlaştırıldı. Çok sayıda personel ve eğitimli köpeklerin katıldığı aramalarda jandarma ekipleri, Yaycı köyündeki arazide terk edilmiş bir araç buldu. Aracın İbrahim Cantemur'a ait olduğunu belirleyen ekipler, bölgede aramalarını yoğunlaştırdı. Jandarma ekipleri, bugün köy yakınlarındaki bir mağarada Cantemur'un cansız bedenini buldu.

Eşi ve 6 çocuğunun ifadeleri alındı



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Cantemur'un cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Cantemur'un eşi ve 6 çocuğu, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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