Iğdır'da kendi kimliğiyle eşine işlem yaptırmak isteyen kişi doktoru darbetti

V.K, eşinin kimliğinin olmadığını belirtip test için kendi kimlik bilgisiyle kayıt açılmasını isteyince doktor Umut T, işlemin usulsüz olduğu gerekçesiyle duruma itiraz etti.

"Şiddet olayının yaşanmasıyla derhal 'beyaz kod' verilmiş, güvenlik güçleri süratle olaya müdahale etmiş ve saldırgan şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Sağlık çalışanlarımız, fedakarca ve özveriyle 7/24 görev yaparken, böylesi insanlık dışı saldırılara maruz kalmaları asla kabul edilemez. Yaşanan bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi ilettiğimiz meslektaşımızın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Sağlıkta şiddetin hiçbir bahanesi, gerekçesi olamaz. Tüm kamuoyunu sağlık çalışanlarımıza sahip çıkmaya, şiddete karşı durmaya davet ediyoruz."