Iğdır’da meydan muharebesi gibi kavga: Sandalyeler, taşlar havada uçuştu.

Taner Yaylacı’nın gerçekleştirdiği bu vahşeti kayda almış olma ihtimalini de düşündüklerini kaydeden Tınarlıoğlu, “Belki bu yaptığı şeyleri de kayıt altına almış olma ihtimalini de düşünüyoruz. Ama bu tabii kesin değil. ele geçirilen bir telefon var, belki onun içinden bir şeyler çıkabilir. İşkence yapmanın temel iki mantığı vardır; ya kişiye bildiği bir şeyi söylemek için acı çektirirsiniz ve ondan bilgi almaya çalışırsınız, eziyet edersiniz ya da intikam alacağınız kişinin bir yakınına bunu seyrettirerek kendi intikam tatminini acı çekmesini sağlayarak yaparsınız. Büşra’yı öldürmüş olması, onu tatmin edecek bir düşünce değildi bana göre. Benim düşüncem aileden birine, özellikle annesine bir fotoğraf veya video çekerek göndermesi, o da kendisini sağlama aldıktan sonra gönderecekti ki ‘Kızına böyle yaptım, sana da böyle yapacağım’ gibi bir imaj verme mantığı olabilir” diye konuştu.