Iğdır’da 'şap hastalığı' paniği: Canlı Hayvan Borsası kapatıldı Iğdır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları inceleme sonucunda bazı köylerde bulunan hayvanlarda şap hastalığının olduğu ortaya çıktı. Hastalığın görüldüğü köylerde bulunan hayvanların bunu başka hayvanlara da bulaştırma riskini önlemek amacıyla ekipler, pazarı 30 günlüğüne ticarete kapattı.

Haber Merkezi 19 Ocak 2020, 11:28 Son Güncelleme: 19 Ocak 2020, 11:31 İHA