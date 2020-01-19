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IĞDIR

Iğdır’da 'şap hastalığı' paniği: Canlı Hayvan Borsası kapatıldı

Iğdır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları inceleme sonucunda bazı köylerde bulunan hayvanlarda şap hastalığının olduğu ortaya çıktı. Hastalığın görüldüğü köylerde bulunan hayvanların bunu başka hayvanlara da bulaştırma riskini önlemek amacıyla ekipler, pazarı 30 günlüğüne ticarete kapattı.

Haber Merkezi İHA
Iğdır Canlı Hayvan Borsası
Iğdır Canlı Hayvan Borsası

Hayvancılık sektörünün korkulu rüyası olan şap hastalığından dolayı Iğdır Canlı Hayvan Borsası geçici süreyle kapatıldı.

Iğdır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları inceleme sonucunda bazı köylerde bulunan hayvanlarda şap hastalığının olduğu ortaya çıktı. Hastalığın görüldüğü köylerde bulunan hayvanların bunu başka hayvanlara da bulaştırma riskini önlemek amacıyla ekipler, pazarı geçici süreyle ticarete kapattı.
Iğdır ‘Canlı Hayvan Borsası’nın 30 gün süreyle kapalı tutulacağı öğrenildi.

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Iğdır'da Canlı Hayvan Borsası kapatıldı.

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