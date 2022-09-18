Iğdır’da şüpheli paket paniği: Bomba uzmanları fünye ile patlattı

Olay, Iğdır merkez Bağlar mahallesi Kafkas caddesi üzerinde meydana geldi.
Bir binanın dış duvarının yanında vatandaşlar boş bir kutu tespit etti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polisler, yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.
Olay yerine gelen bomba uzmanı ekipler yola bırakılan kutuyu fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı.
Geniş çaplı araştırma yapan ekipler kutunun boş olduğunu söylediler. Ekipler, kapatılan yolu yaya ve araç trafiğine yeniden açtı.
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Olay, Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesinde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, kentte huzur ve güven uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş şubesi ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri durumundan şüphelendikleri 06 MMB 83 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.
Polisin ikazından kaçmak isterken bekçileri geçemeyen sürücü Osman K. (20) ve yanındaki 4 arkadaşı araçtan indirildi. Sürücünün ve arkadaşlarının üst aramasını yapan polis ve bekçiler şahıslarda herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.
Şahısların üst aramasından sonra araç üzerinde arama çalışması yapan bekçi ve polis ekipleri direksiyonun hemen altına gizlenmiş çakar lamba ve siren düzeneği tespit etti.
Araçta siren ve çakar lamba çıkması üzerine şahısların üzerinde incelemesini artıran ekipler sürücüyü alkol testine sokmak istedi.
Trafik polisinin getirdiği alkol metreye üflemek yerine sadece yanaklarını şişirerek üflemeyen sürücü bu kez ilginç diyaloğu ile dikkat çekti.
Alkol metreye üflemeyerek polisi kandırmaya çalışan sürücü polis memurunun defalarca “Üflemiyorsun” demesi üzerine önce parmaklarıyla yanaklarını işaret etti sonra da elleriyle yanaklarını asılarak, “Dudaklarım şişiyor nasıl üflemiyorum ağabey” diye cevap verdi.
Ret cezasını duyunca 1.14 promil alkollü çıktı
Alkom metreye üflemeyerek polis ekiplerini kardırmaya çalışan genç sürücü ile polisin ilginç diyaloğu gülümsetirken, bir kez daha alkol metreyi uzatan polis memuru bu kez, “Ret çıktısı alırım 2 sene gider ehliyetin” deyince sürücü üflemeye karar verdi.
Polisleri kandıramayacağını anlayan genç sürücü alkol metreye üflerken, yapılan test sonucunda 1.14 promil alkollü olduğu tesit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL para cezası kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Üzerinde çakar düzeneği bulunan araçtan düzenek sökülürken araç, sürücünün alkolsüz arkadaşına teslim edildi. Sürücü, ifadesi alınmak üzere Hasandağı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
Polisin alkollü sürücü ile imtihanı: Cezayı duyunca ikna oldu
Aksaray'da alkollü araç kullanırken polise yakalanan uyanık genç sürücü alkolünü gizlemek için polisin uzattığı alkol metreye yanaklarını şişirip üflüyormuş gibi yapıp üflemeyerek polisi kandırmaya çalışırken, polisin ret cezasını duyunca üflemeye karar verdi.
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Kozluk Mahallesi Orhan Veli Sokak'taki bir binanın gaz kutusundan yayılan koku ve ses üzerine vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve İZGAZ ekiplerine bildirdi.
Patlama ihtimaline karşılık sokaktaki evlerde yaşayan bazı mahalle sakinleri de sokağa çıktı.
İZGAZ ekipleri, yer altındaki gaz kutusundaki vananın yerinden çıkması nedeniyle gaz kaçağı olduğunu belirledi.
Çevrede güvenlik önlemi alınan bölgede ekipler gaz akışını keserek paniğe yol açan kaçağı kontrol altına aldı.
Vananın onarılması amacıyla çalışma başlatıldı.
Vananın onarılması amacıyla çalışma başlatıldı.
Vananın onarılması amacıyla çalışma başlatıldı.
Kocaeli'de gaz paniği: Patlama ihtimaline karşılık mahalleli sokağa döküldü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir binadaki doğal gaz kaçağı paniğe neden oldu. Patlama ihtimaline karşılık sokaktaki evlerde yaşayan bazı mahalle sakinleri de sokağa çıktı. Çevrede güvenlik önlemi alınan bölgede ekipler gaz akışını keserek paniğe yol açan kaçağı kontrol altına aldı.
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Olay, saat 23.00 sıralarında Yüzyıl Mahallesi, Yüzyıl Köprüsü mevkisinde meydana geldi.
İddiaya göre, 34 THT 70 plakalı taksiye binen yolcu, taksici Recep Acar'dan 'boş taksi fişi' talebinde bulundu. Müşterinin bu isteğini reddeden Recep Acar, falçata ile saldırıya uğradı.
Acar, boğazından ve başından aldığı falçata darbeleriyle ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Aldığı kesici alet darbeleriyle ağır yaralanan Acar, önce özel bir hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından da Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Boğazında ve başındaki yaralara dikiş atılan Acar'ın tedavisi yoğun bakım servisinde devam ediyor.
Meslektaşlarına yönelik saldırı haberini alan taksiciler hastaneye akın etti.
Meslektaşlarının durumunu yakından takip eden taksiciler adına Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman açıklama yaptı.
Meslektaşlarının sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Duman, kabinli taksi istediklerini söyledi. Duman yaptığı açıklamada, “34 THT 70 plakalı aracın şoförü Recep Acar. Almış olduğu yolcu tarafından falçata ile saldırıya uğradı. Boğazından ve baş kısmında yaralandı. Boğazı kesildi. Şu anda hastanede yoğun bakımda boğazına dikiş atılıyor. Şu anda hayati tehlikesi devam ediyor. Biz dünyanın sayılı en büyük metropollerin birinde kimi taşıdığımızı bilmeden bir mesleği yapıyoruz. Hırlısının gelip gasp ettiği, hırsızının gelip darp ettiği, namussuzunun gelip taciz ettiği, böyle psikopatın birinin de gelip bizi canımızdan ettiği bir mesleği yapıyoruz. Ben şunu söylüyorum. Yıllardan beri, 'önce can güvenliğimiz' dedim. Hatta bunun için 10 bin tane ıslak imza topladık. Kabinli araç istiyoruz. Yok panik butonuydu, yok bilmem neydi, yok şuydu. Bizim kabinli aracımızı yapsınlar, bizim müşteriyle irtibatımızı kessinler\" dedi. Saldırganla ilgili henüz bir bilgi olmadığını ifade eden Duman, \"Arabada kamera var. Kamera görüntülerinden illa ki tespit edilecektir. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şoförün canı gittikten sonra boğazını keseni bulsanız ne olur? Bulmasanız ne olur? Benim için hiç önemli değil. Mühim olan burada olay yapılmadan, olaylara müdahale edebilmek. Bunun da en garanti yolu, yüzde doksan dokuz kabinli araç. Yani biz şunu söylüyoruz. Ne siyah taksi, ne turkuaz taksi. ille de kabinli taksi\" diye konuştu.
Müşterinin 'boş fiş' isteğini reddeden taksiciye falçatalı saldırı
Taksiciye falçatalı saldırı: Fiş vermediği için boğazını kesti
İstanbul Bağcılar'da müşterinin 'boş taksi fişi' isteğini reddeden taksici, falçata ile saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, aldığı falçata darbesi ile boğazında ve başında kesikler oluşan Recep Acar, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.