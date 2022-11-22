Gündem Iğdırdan 226 göçmen daha ülkelerine gönderildi
IĞDIR

Iğdır’dan 226 göçmen daha ülkelerine gönderildi

Yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan Afganistan uyruklu 226 göçmen daha Iğdır’dan uçak ile ülkelerine gönderilirken, kentten bu yıl gönderilen yabancı sayısı 5 bin 99 kişiye ulaştı.

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Haber Merkezi İHA
Iğdır’dan 226 göçmen daha ülkelerine gönderildi
Iğdır’dan 226 göçmen daha ülkelerine gönderildi

Türkiye’nin farklı şehirlerinde güvenlik güçleri tarafından yakalanan ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezinde toplanan Afgan göçmenler; Afganistan Ariana Havayollarına ait charter seferiyle ülkelerine gönderildi.


Göçmenler, Iğdır İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli koordinesinde ve Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanına getirildi.
Göçmenler, güvenlikten geçirilmelerinin ardından sıra halinde uçağa bindirildi. Böylelikle Iğdır’dan bu yıl gönderilen yabancı sayısı 5 bin 99 kişiye ulaştı.

Sınır dışı edilecekler: 542 Afganistan uyruklu göçmen İstanbul'a gönderildi
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Türkiye genelinde farklı tarihlerde, yurda kaçak yollardan giren göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri devam ediyor.
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Edirne ve Kırklareli İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezleri’nde misafir edilen toplam 542 kaçak göçmenin ülkelerine iadesi gerçekleştirildi.
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Edirne İl Göç İdaresi’ndeki 215 kaçak göçmen sabah saatlerinde sınır dışı edilmek üzere kendileri için ayrılan otobüslerle İstanbul’a gönderildi.
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Düzensiz Göç Strateji ve Ulusal Eylem Planı çerçevesindeki çalışmalar kapsamında 215 göçmen, İstanbul’dan charter seferle ülkelerine gönderilecek.
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Düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında yakalanarak Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine (GGM) teslim edilen toplam 327 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ise gece saatlerinde Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sınır dışı edilmek üzere sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra otobüslerle İstanbul Havalimanına sevk edildi. Afganistan uyruklu 327 kişi charter seferle ülkelerine gönderildi.
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Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, Edirneden İstanbula gönderildi
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Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, Edirneden İstanbula gönderildi
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Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, Edirneden İstanbula gönderildi
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Sınır dışı edilecekler: 542 Afganistan uyruklu göçmen İstanbul'a gönderildi
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 542 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, İstanbul'dan ülkelerine gönderilmek üzere, Edirne ve Kırklareli İl Göç İdaresi'nden yola çıkarıldı.

Ağrı’da sınır dışı edilen 273 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi
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Türkiye genelinde düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çalışmaları aralıksız devam ediyor.
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Ağrı’da güvenlik güçleri tarafından yakalandıktan sonra İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezinde tutulan 273 Afgan göçmen, İl Göç İdaresi ekiplerinin koordinesinde ve jandarma eşliğinde Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanına getirildi.
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Göçmenlerin sınır dışı işlemleri havalimanında yapıldı.
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Göçmenler Afgan Havayolları Ariananın tarifesiz uçağına bindirildi.
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Sınır dışı işlemleri yapılan göçmenler ülkelerine gönderildi.
Ağrı’da sınır dışı edilen 273 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi
Ağrı'da yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 273 Afgan göçmen, sınır dışı edilerek uçakla ülkelerine gönderildi.

Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
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Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
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Bu kapsamda güvenlik ekipleri tarafından uygulamalarda yakalanan ve geri gönderme merkezine getirilerek işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanına getirildi.
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Polis ve jandarma ekiplerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçirilen göçmenler, Afganistana gönderilmek üzere uçağa bindirildi.
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Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik uygulamalarda yakalanan Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen, uçakla İstanbul Havalimanı'ndan Afganistan'a gönderildi.


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