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Iğdırlı şehit Vedat Zorba'nın baba evine Türk bayrağı asıldı

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'nın acı haberi askeri yetkililer tarafından ailesine verilirken baba evine Türk bayrağı asıldı.

07:41 - 23/05/2024 Perşembe
IHA
Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba
Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba, terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu şehit oldu.

Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'nın acı haberi askeri yetkililer tarafından ailesine verilirken Iğdır merkez Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'nın bekar ve 5 erkek 2 kız 7 kardeş olduğu, ayrıca Sedat Zorba adında ikizi olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin gün içinde defin edileceği belirtilirken defin saatin daha sonra açıklanacağı öğrenildi.



#Şehit
#Iğdır
#Vedat Zorba
#Piyade Sözleşmeli Er
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