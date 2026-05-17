İsrail’in alternatif silahı: İftira ve algı

İşgalci İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten beri Gazze’de 73 bin sivili öldürdüğü bir soykırım yürütüyor. Dünya’nın çeşitli ülkelerinden sivil aktivistler, siyasetçiler ve popüler isimler soykırıma karşı seslerini yükseltiyor. İsrail hükümeti, ABD, Almanya ve Fransa gibi müttefik ülkeleri de yanına alarak bu seslerin sahiplerini ekonomik yaptırımlar ve diplomatik baskılarla sindirmeye çalıştı. İsrail’in bu süreçte kullandığı öne çıkan argüman, bu seslerin sahiplerinin “antisemitik” ve Yahudi düşmanı olduğuydu. Bu argümanın dünya çapında yapılan protestolar ve televizyon programlarında artık dalga konusu olmasının ardından İsrail hükümeti bu kez iftira ve algılarla susturma yoluna başladı. Bu yöntemin son örnekleri ise Barcelona’nın yıldız futbolcusu Lamine Yamal, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han ve Fransa’nın Avrupa Parlamentosu Milletvekili Rima Hassan oldu.

KERİM HAN'A CİNSEL SALDIRI SUÇLAMASI

UCM Başsavcısı Kerim Han, 2024 yılında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve dönemin Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında, Gazze’deki soykırımın baş sorumluları oldukları gerekçesiyle tutuklama emri çıkardı. Karar, Han’ı İsrail, ABD ve İngiltere’nin doğrudan hedefi yaptı. Kerim Han hakkında, emrinde çalışan bir kadına “cinsel saldırıda bulunduğu” iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı yürüten UCM yargıcı, geçtiğimiz ay delilsizlik kararı vererek iftirayı boşa çıkardı. Kerim Han, konuya dair yaptığı açıklamada, ABD ve İngiltere’nin bu iftirayla, yayınladığı tutuklama kararı nedeniyle kendisini görevden uzaklaştırmaya çalıştığını söyledi.

RİMA HASSAN’A UYUŞTURUCU İFTİRASI

İsrail ve müttefiklerinin medya aracılığıyla yürüttüğü iftira kampanyası, 2 Nisan’da Fransa’nın Avrupa Birliği Parlamentosu (AP) Milletvekili Rima Hassan’ın başına gelenlerle zirveye ulaştı. Fransız mahkemesi, 2 Nisan’da “sosyal medyada 1972 yılında Japonya tarafından İsrail’in Lod Havalimanı’na yapılan ve 26 kişinin öldüğü saldırıyı övdüğü gerekçesiyle” Lod Havalimanı’nda Hassan’ı gözaltına aldı. Le Parisien gazetesi, Rima Hassan’ın üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu bulunduğunu öne sürdü. Ertesi gün mahkeme tarafından serbest bırakılan Hassan, uyuşturucu iddiasının tamamen iftira olduğunu söylerken mahkemeden yapılan açıklamada da Hassan’ın terörü öve suçuyla yargılanacağını ancak uyuşturucu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

ALBANESE İZOLE EDİLDİ

Gazze’deki yaşananları soykırım olarak niteleyen ilk uluslararası figür olan BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail’in baskılarının ardından ABD yönetiminin hedefi oldu. Albanese, mart ayında yaptığı açıklamada, “Finansal olarak dışlanmış biri gibi yaşadığını” söyledi. BM Raportörü, Washington yönetiminin “terörü finanse ettiği” iftirasını atarak banka hesaplarını dondurduğunu, sigortasını durdurduğunu ve uluslararası ödeme sistemlerine erişimini kestiğini söyledi. Albanese, yaşadığı şeyin bir izolasyon olduğunu vurgulayarak, marketten banka kartıyla alışveriş bile yapamadığını ifade etti. ABD mahkemesi ise Albanese’nin yargılandığı davayı düşürerek geçtiğimiz hafta kendisine yönelik tüm yaptırımları askıya aldı. Bu iftiralarla baskı kurmaya çalışan İsrail için yeni bir yenilgi oldu.

YAMAL’A TERÖR ALGISI

Barcelona’nın genç futbolcusu Lamine Yamal, 11 Mayıs’ta takımının Real Madrid’i 2-0 yenerek şampiyonluğunu ilan ettiği maç sonrası, kutlamalara Filistin bayrağıyla çıktı. Filistin halkına desteğini göstermek için bayrak açan Yamal’ın hareketi, Tel Aviv’i öfkelendirdi. Gazze’de 73 bin sivili öldürüp bina ve altyapının yüzde 90’ını imha ederek terörün en net örneğini gösteren İsrail, bu teröre karşı direnen Hamas’ın terörist olduğu algısına sığınarak Yamal’ı hedef aldı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da sosyal medyadan yayınladığı açıklamada, “İsrail, 7 Ekim’de kadın, çocuk ve yaşlıları öldüren, tecavüz eden bir terör örgütüne karşı savaştı. Bu tür davranışlar terörü desteklemektir” diyerek algı oluşturmaya çalıştı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve bazı bakanlar ise İsrail’in Gazze’de işlediği soykırım ve yıkımın terör olduğuna dikkat çekerek Yamal’a sahip çıktı.

Gazze komutanını uğurladı

İşgalci İsrail ordusunun, önceki akşam Gazze kent merkezindeki El-Rimal Mahallesi'nde bir evi hedef alarak katlettiği Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı İzzeddin el-Haddad ve aynı saldırıda ölen 8 kişi, dün yapılan kalabalık bir cenaze töreniyle toprağa verildi. Gazzeli gençler, El-Haddad’ın naaşını omuzlarında taşıyarak İsrail’in harabeye dönüştürdüğü sokaklardan geçirerek defnetti. Törene katılan binlerce Gazzeli direnişe destek sloganları attı.



