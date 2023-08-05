İYİ Parti'de istifa depremi! 14 isim birden istifa etti

İYİ Parti Akhisar İlçe Teşkilatından 14 kişi istifa etti. Yapılan yazılı basın açıklamasında, İYİ Parti'nin yerel seçimlere yönelik hedeflerinin gerisinde kaldığı vurgulanırken, İlçe Başkanı Korkmaz'ın eleştirilere ve önerilere kulak tıkadığı, hatta eleştirenleri pasifize etmeye çalıştığı ileri sürüldü.

İstifa eden isimler, gelecek yerel seçimleri göz önünde bulundurularak, İYİ Parti'nin başarısını artırmayı hedefleyen bir ilçe yönetiminin oluşturulması amacıyla bu adımı attıklarını ifade etti. Açıklamada, görevlerine devam eden diğer üyelerin de aynı duyarlılıkla hareket etmesi gerektiği vurgulandı.