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İYİ Parti'de istifa depremi! 14 isim birden istifa etti

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında ağır bir yenilgi alan 8'li koalisyonda krizler bitmek bilmiyor. Ağır yenilginin ardından özellikle İYİ Parti'de istifaları art arda getiriyor. Son olarak Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan İYİ Parti İlçe Yönetimi'nde görevli 14 isim, İlçe Başkanı Halil Korkmaz'ın yönetim tarzını eleştirerek istifa ettiğini açıkladı.

07:44 . 5/08/2023 Cumartesi
IHA
Arşiv

Arşiv

İYİ Parti Akhisar İlçe Teşkilatından 14 kişi istifa etti. Yapılan yazılı basın açıklamasında, İYİ Parti'nin yerel seçimlere yönelik hedeflerinin gerisinde kaldığı vurgulanırken, İlçe Başkanı Korkmaz'ın eleştirilere ve önerilere kulak tıkadığı, hatta eleştirenleri pasifize etmeye çalıştığı ileri sürüldü.

'Yeniden başarısızlık hedefine katılmıyoruz'

Açıklamada, İlçe Başkanı Halil Korkmaz'ın "yeniden başarısızlık" hedefine katılmama kararı alındığı belirtilirken, şu isimlerin İYİ Parti Akhisar İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu'ndan istifa ettiği duyuruldu: "Ebru Çelik, Esengül Pehlivan, Oktay Kara, A. Sefa Uslu, Halil Akaydın, İbrahim Dinçer, Ali Ferliler, Necati Turan, Naci Ecoğlu, Cafer Yüce, Hasan Hüseyin Saraç, Alim Çelik, Elif Kara, Arzu Akaydın."


İstifa eden isimler, gelecek yerel seçimleri göz önünde bulundurularak, İYİ Parti'nin başarısını artırmayı hedefleyen bir ilçe yönetiminin oluşturulması amacıyla bu adımı attıklarını ifade etti. Açıklamada, görevlerine devam eden diğer üyelerin de aynı duyarlılıkla hareket etmesi gerektiği vurgulandı.



#İYİ Parti
#Manisa
#HalilKorkmaz
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