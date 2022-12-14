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İZMİR

İzmir Tire'deki selden acı haber geldi: Bir kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Tire ilçesinde yağış sonrası oluşan sel sularına kapılan Hamide Koca (95), hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Merkezi DHA
İzmir Tiredeki selden acı haber geldi: Bir kişi hayatını kaybetti
Sel sularıyla metrelerce sürüklenen kişi, mahalle girişinde bayçık içerisinde bulundu.

Tire ilçesinde gün boyu etkili olan dolu ve sağanak, Armutlu Mahallesi'nde sele dönüştü.

Mahallede oturan Hamide Koca, derelerin taşmasıyla oluşan sel sularına kapılarak sürüklendi.

Koca'nın sel sularına kapıldığı gören mahalle sakinleri bir yandan jandarma ve sağlık ekiplerine haber verirken, diğer yandan Koca'yı arama çalışmalarına başlandı.

Sel sularıyla metrelerce sürüklenen Koca, mahalle girişinde bayçık içerisinde bulundu.

Bölgeye gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Koca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'de olası bir faciadan dönüldü: Dev kaya parçaları yolu kapattı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir için de sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Öğleden sonra başlayan yağışla beraber cadde ve sokaklar göle döndü.
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Akşam saatlerinde ise Bayraklı ilçesi Altınyol’da sağanak yağışların etkisiyle yamaçtan kopan kaya parçaları yola ve Bayraklı istikametinden Karşıyaka istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 09 AG 006 plakalı otomobilin ön kısmına düştü.
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Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
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Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, yolu bir süre trafiğe kapattı.
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Yolda bulunan kaya parçalarının kenara alınmasıyla birlikte yol tekrardan trafiğe açıldı. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu.
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İzmir'de olası bir faciadan dönüldü: Dev kaya parçaları yolu kapattı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları, seyir halinde olan otomobilin üstüne ve yola düştü. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu.

Geri dönüşüm merkezinde korkutan yangın
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Esenkent Mahallesi Vaha Sokakta bulunan kağıt ve hurda eşyaların toplandığı iş yerinde, saat 23.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İş yerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
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Kısa sürede büyüyen yangın vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerindeki alevlere kısa sürede müdahale etti.
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Bu müdahale sırasında elektrik kablolarında parlamalar oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek.
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Geri dönüşüm merkezinde korkutan yangın
Ümraniye'de kağıt ve hurda malzemelerin toplandığı iş yerinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu.

Masalsı yolculuk Kars’ta son buldu: İlk seferini 33 saatte tamamladı
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2022-2023 Sezonun ilk seferine başlayan Turistik Doğu Ekspresinin yaklaşık 34 saatlik süren masalsı yolculuğu Kars’ta son buldu.
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Turistik Doğu Ekspresi yolcuları Kars’ta coşkuyla karşılandı.
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Tren garına giren Doğu Ekspresi yolcuları müzik eşliğinde, Kafkas ekibinin gösteriyle kendilerinden geçti.
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Kafkas ekibine eşlik eden yolcular, 34 saatlik yolculuğun keyfini çıkardı.
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Turistik Doğu Ekspresi yolcuları daha sonra tur acenteleri aracılığıyla gar binasından alınarak konaklayacakları otellere götürüldü.
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Turistik Doğu Ekspresi yolcularını tren garında Vali Yardımcısı Muhammed Furkan Tuna, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, Kars Turizmciler Birliği Başkanı Halit Özer ve turizmciler karşıladı.
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Geceyi Kars’ta geçirecek olan yolcular, sabah Ani Ören Yeri, Çıldır Gölü, Kars Kalesi ve kenttin önemli tarihi yerlerini gezecek.
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Masalsı yolculuk Kars’ta son buldu: İlk seferini 33 saatte tamamladı
Dünyanın trenle seyahat edilecek en iyi ilk 4 rotasından biri olan Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 dönemi ilk seferini yaklaşık 33 saatte tamamladı. Yolcular Kars Tren Garında yöresel oyunlarla karşılandı.


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Ümraniyedekorkutan yangın

Ümraniye'de
korkutan yangın

​Kısa sürede hızla büyüyen alevler paniğe neden oldu.
Olası birfaciadan dönüldü

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faciadan dönüldü

Yamaçtan düşen dev kaya parçaları yolu kapattı.
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